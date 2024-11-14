"Хватит!" переплачивать. T2 дарит тариф с безлимитом интернета в праздники и выходные

Цена на него останется заморожена навечно

14 ноября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JveQL

Девушка. Смартфон. Подарки / Фото: T2

В преддверии новогодних праздников T2 подготовила для клиентов новое предложение – тарифный план "Хватит!". Он разработан специально для активных пользователей интернета, которые ценят возможность свободно общаться, играть, смотреть видео и совершать онлайн-покупки, особенно в выходные дни.

"Хватит!" действительно щедр на возможности. Он предлагает безлимитные звонки внутри сети T2, 200 минут для разговоров с абонентами других операторов по России и 35 Гб интернет-трафика в будние дни.

Ключевая особенность предложения – неограниченный интернет-трафик по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Это означает, что в новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, майские праздники и т.д. пользователи смогут без ограничений наслаждаться любимым контентом в интернете.

Но это еще не все. Новым абонентам тарифа "Хватит!" T2 предоставит три месяца бесплатного доступа к подписке MiXX S*. Пакет включает дополнительные 50 Гб интернета с возможностью раздачи, подписки на популярные сервисы "Яндекс Плюс", Wink*, Premier*, VK* Музыка, "Литрес", Ozon Premium*, а также сервис "Пакет", антивирус Kaspersky Standard*, скидки на Lamoda* и другие привилегии от T2 и ее партнеров.

Кроме того, абоненты получат доступ к ряду дополнительных преимуществ от T2, таких как:

"Перенос остатков";

"Обмен минут и гигабайтов";

"Маркет T2";

"SOS*-пакет" и защита от нежелательных подписок.

Абонентская плата за тариф "Хватит!" – всего 350 рублей в месяц, при этом цена заморожена и останется неизменной на весь период пользования тарифом.

Подключиться к "Хватит!" можно до 21 января 2025 года. Дополнительная информация доступна на сайте .

* T2 ("Тэ2"); MiXX S ("Микс Эс"); Wink ("Винк"); Premier ("Премьер"); VK ("ВиКей"); Ozon Premium ("Озон Премиум"); Kaspersky Standard ("Касперский Стандарт"); Lamoda ("Ламода"); SOS ("ЭсОуЭс")

T2

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