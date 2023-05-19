И кормом, и любовью: специалисты "Росводоканал Барнаул" помогли приюту для животных
Такая добрая традиция продолжается уже не первый год
19 мая 2023, 13:28, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxTdnzS
Молодые специалисты "Росводоканал Барнаул" побывали в частном приюте для животных "Бусинка" и привезли подарки, которые три недели собирали на предприятии для четвероногих питомцев.
Сотрудники передали:
- сухие и влажные корма для кошек и собак;
- крупы;
- средства для уборки;
- пелёнки;
- игрушки;
- лежанки.
А ещё собрали деньги и перечислили их на депозит приюта в клинике "АльфаВет", где проходят лечение пушистые обитатели "Бусинки".
"Мы пообщались с животными – подарили им внимание, ласку и объятия. Котики даже не хотели отпускать нас – мяукали и просили ещё их погладить", – поделилась эмоциями член Совета молодых специалистов, инженер инспекции водных ресурсов водоканала Юлия Мягкова.
Приют и его глава Светлана делают важное дело, сказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.
"Это очень сложный труд – спасать животных, которые остались на улице, тем более некоторые подопечные поступают в "Бусинку" в тяжёлом состоянии и им требуется лечение", – говорит Татьяна.
Водоканал не первый год привозит приюту необходимое. Компания продолжит эту добрую традицию, заверила Вражевская.
После рассказа коллег о посещении приюта некоторые сотрудники водоканала задумались о том, чтобы забрать кого-то из подопечных "Бусинки" домой.
ООО "Барнаульский водоканал"
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Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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13:32:42 19-05-2023
Молодцы! Добрый дела !!!
14:15:20 19-05-2023
Агрессивный "догху.тер" наверное еще не проснулся)
15:20:11 19-05-2023
Гость (14:15:20 19-05-2023) Агрессивный "догху.тер" наверное еще не проснулся)... Тут же котики, а не собаки, не видишь разницы или не хочешь видеть.
15:48:50 19-05-2023
Гость (15:20:11 19-05-2023) Тут же котики, а не собаки, не видишь разницы или не хочешь ... сухие и влажные корма для кошек и собак --- а если там только котики, на фига корма для собак?
16:17:25 19-05-2023
Гость (15:48:50 19-05-2023) сухие и влажные корма для кошек и собак --- а если там тольк... в приюте и собаки есть
16:24:08 19-05-2023
Гость (16:17:25 19-05-2023) в приюте и собаки есть... Так Гость 15:20:11 19-05-2023 утверждает, что там котики, а не собаки)))
16:11:29 19-05-2023
Молодцы!
17:46:19 19-05-2023
Наконец то позитивная новость! Спасибо всем причастным!)
20:52:34 19-05-2023
Позитивная новость ! А молодому специалисту в абонентский отдел консультантом ? Один отдел на весь город и спросить некого!
22:42:23 19-05-2023
Гость (20:52:34 19-05-2023) Позитивная новость ! А молодому специалисту в абонентский о... Добрый день. Вы можете обратиться к нам через сайт, по номеру кол-центра 500-101 или через официальную группу Росводоканал Барнаул в ВКонтакте