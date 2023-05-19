Такая добрая традиция продолжается уже не первый год

19 мая 2023, 13:28, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxTdnzS

Сотрудники водоканала с питомцами приюта / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Молодые специалисты "Росводоканал Барнаул" побывали в частном приюте для животных "Бусинка" и привезли подарки, которые три недели собирали на предприятии для четвероногих питомцев.

Сотрудники передали:

сухие и влажные корма для кошек и собак;

крупы;

средства для уборки;

пелёнки;

игрушки;

лежанки.

А ещё собрали деньги и перечислили их на депозит приюта в клинике "АльфаВет", где проходят лечение пушистые обитатели "Бусинки".

"Мы пообщались с животными – подарили им внимание, ласку и объятия. Котики даже не хотели отпускать нас – мяукали и просили ещё их погладить", – поделилась эмоциями член Совета молодых специалистов, инженер инспекции водных ресурсов водоканала Юлия Мягкова.

Приют и его глава Светлана делают важное дело, сказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

"Это очень сложный труд – спасать животных, которые остались на улице, тем более некоторые подопечные поступают в "Бусинку" в тяжёлом состоянии и им требуется лечение", – говорит Татьяна.

Водоканал не первый год привозит приюту необходимое. Компания продолжит эту добрую традицию, заверила Вражевская.

После рассказа коллег о посещении приюта некоторые сотрудники водоканала задумались о том, чтобы забрать кого-то из подопечных "Бусинки" домой.

Собранные подарки для питомцев / Фото: «Росводоканал Барнаул»

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

Реклама