И квас, и кефир, и кофе. Стоматолог назвал самые вредные напитки для зубов

Хотя кажется, что некоторые из них идеально подходят под жаркую погоду, их употребление может повредить зубную эмаль

26 мая 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоматолог и основательница клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала напитки, которые могут быть вредными для зубов. Как сообщает "Секрет Фирмы", хотя кажется, что некоторые из них идеально подходят под жаркую погоду, их употребление может повредить зубную эмаль.

Соки и морсы

На первое место в списке Автандилян поставила соки, морсы, компоты, воду с сахаром, вареньем или мёдом. Все перечисленное представляет опасность для здоровья полости рта – сахар, который остаётся во рту, создаёт питательную среду для кариесогенных бактерий.

"В результате патогены активно размножаются и продуцируют агрессивные кислоты, которые ослабляют защитные функции зубной эмали. Кроме того, колонии бактерий формируют на зубах мягкий налёт, который с течением времени минерализуется и трансформируется в зубной камень, который невозможно удалить в домашних условиях", – заявила стоматолог.

Кислые напитки

Также Автандилян посоветовала не увлекаться кислыми напитками, вроде кваса, апельсинового сока и кефира. Они могут вызвать эрозию зубной эмали, которая может размягчаться, несмотря на свою прочность.

Она отметила, что после употребления таких напитков человек может почувствовать ,что чувствительность зубов увеличилась – холодное начинает ощущаться сильнее, а кислое даже щипать.

Газировка

Любимые многими лимонады наносят двойной урон – сахаром и кислотами, которые есть в их составе. Кроме того, вреден и углекислый газ, который может также повысить чувствительность эмали, привести к потемнению зубов и пломб, а также спровоцировать развитие кариеса.

Кофе и крепкий чай тоже

Частые эстетические недостатки вроде потемнения зубов и пожелтения зубной эмали возникают из-за злоупотребления чёрным чаем или кофе. Причина этому – хромогены и танины. Кроме того, кофеин вымывает кальций из костей и зубной эмали.

Алкоголь

Ещё один враг – это алкогольные напитки. Спиртное нарушает кислотно-щелочной баланс и мешает выделению слюны, которая необходима для минерализации эмали.

"При недостаточной выработке слюны страдают и дёсны, которые становятся более подверженными механическим повреждениям и воспалению", – добавила Автандилян.

Особенно сильно вредит зубам красное вино — этот напиток сильнее всех окрашивает зубную эмаль.

А что пить?

Стоматолог отметила, что главный способ избежать вреда – у потреблять напитки умеренно. Кроме того, рот стоит полоскать чистой водой, а пить – через соломинку, чтобы уменьшить контакт с зубами.

Ещё одно важное правило – не употреблять вредные напитки перед сном и не распивать их подолгу, ведь чем дольше опасные компоненты контактируют с поверхностью зубной эмали, тем больше вреда они могут нанести зубам.