Некоторые СМИ написали, что врачи признали вред прививок от коронавируса

25 мая 2023, 18:11, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Медики, инфекционисты и эпидемиологи призывали людей вакцинироваться от COVID-19 на протяжении всей пандемии. И вот, уже после её окончания Всемирная организация здравоохранения признала вред прививок от коронавируса. Внезапно.

В каких же случаях, с точки зрения ВОЗ, вакцина против ковида может нанести человеку вред и что об этом говорят эксперты – читайте в материале amic.ru.

1 Кому же противопоказана вакцинация от коронавируса, по мнению ВОЗ? Как сообщают "Новые известия", ВОЗ изменила рекомендации по прививкам от коронавируса и тем самым якобы отменила поголовную вакцинацию. Как утверждает издание, изменения, внесённые Всемирной организацией здравоохранения, гласят: прививки от COVID-19 теперь полностью противопоказаны детям. Для взрослых не предусматривается такого жёсткого ограничения: уточняется, что им по-прежнему можно вакцинироваться от ковида, но не больше трёх раз.

2 Кому может быть вредна вакцинация от коронавируса? Такая информация есть не по всем прививочным препаратам. В частности, в 2021 году в СМИ появились публикации о том, что некоторые страны отказались от вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson из-за того, что они якобы вызывают тромбоз. При этом эксперименты на мышах показали, что тромбы после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca возникают, только если его вводят напрямую в кровеносные сосуды. Результаты исследования учёные опубликовали на bioRxiv, сообщает ТАСС.

3 Надо ли вакцинироваться от коронавируса людям с хроническими заболеваниями? Общая вакцинация от коронавируса остаётся показана тем, кто находится в группе риска, цитируют ВОЗ "Новые известия". Но при этом подчёркивается, что нужно оценить необходимость прививки и её возможные последствия. И, да, федеральные СМИ обо всём этом не пишут и мнение Всемирной организации здравоохранения по вопросам какого-либо вреда вакцинации для некоторых людей пока не цитируют.

4 Что говорит статистика? В настоящий момент официальная статистика не подтверждает вред вакцинации от ковида. Но в немецком институте вирусологии имени Пауля Эрлаха, отмечает "Вечерняя Москва", зафиксировали 333 тыс. случаев побочных явлений от прививки. Между тем напомним, что Владимир Жириновский заболел коронавирусом, после того как вакцинировался от него восемь раз. Такое количество прививок политик объяснял тем, что его антитела снижаются уже через два месяца после вакцинации. Прочитать об этом подробнее можно в материале amic.ru.