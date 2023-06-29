И молодых, и с опытом: водоканал представил вакансии на ярмарке трудоустройства
Предприятие заинтересовано в высококвалифицированных кадрах и гарантирует сотрудникам хорошие условия труда
29 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Барнаульский водоканал принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства и представил свои вакансии. Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в барнаульском парке "Изумрудный" при участии 70 крупных предприятий.
"Основная часть наших вакансий – это рабочие специальности, что обусловлено спецификой нашей деятельности. Одна из них – контролер – подходит людям вне зависимости от пола, ею в основном интересовались женщины. Было и несколько офисных специальностей. В общей сложности мы раздали все 200 листовок, в которых указана вся информация", – рассказала директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова.
На предприятии ждут не только специалистов с опытом, но и молодых, начинающих сотрудников, а также студентов. "Росводоканал Барнаул" готов предложить им возможность прохождения практики и дальнейшее трудоустройство.
"Ежегодно у нас на предприятии проходят практику учащиеся вузов и ссузов. Чаще всего мы направляем их на очистные сооружения речной воды, очистные сооружения канализации, в лабораторию", – добавила Елена Кулешова.
Сегодня в барнаульском водоканале трудится более 1000 человек. Предприятие заинтересовано в высококвалифицированных кадрах и гарантирует своим сотрудникам стабильную работу, официальную заработную плату, социальные гарантии и прозрачные карьерные перспективы.
19:41:40 29-06-2023
водоканал предлагает позорную низкую зарплату и комментировать нечего. Ниже плинтуса скатились. Все бегут оттуда.
15:32:30 30-06-2023
Гость (19:41:40 29-06-2023) водоканал предлагает позорную низкую зарплату и комментирова... А какую конкретно не подскажите? Просто интересно.