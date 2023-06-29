Предприятие заинтересовано в высококвалифицированных кадрах и гарантирует сотрудникам хорошие условия труда

29 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Всероссийская ярмарка трудоустройства / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства и представил свои вакансии. Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в барнаульском парке "Изумрудный" при участии 70 крупных предприятий.

"Основная часть наших вакансий – это рабочие специальности, что обусловлено спецификой нашей деятельности. Одна из них – контролер – подходит людям вне зависимости от пола, ею в основном интересовались женщины. Было и несколько офисных специальностей. В общей сложности мы раздали все 200 листовок, в которых указана вся информация", – рассказала директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова.

На предприятии ждут не только специалистов с опытом, но и молодых, начинающих сотрудников, а также студентов. "Росводоканал Барнаул" готов предложить им возможность прохождения практики и дальнейшее трудоустройство.

"Ежегодно у нас на предприятии проходят практику учащиеся вузов и ссузов. Чаще всего мы направляем их на очистные сооружения речной воды, очистные сооружения канализации, в лабораторию", – добавила Елена Кулешова.

Сегодня в барнаульском водоканале трудится более 1000 человек. Предприятие заинтересовано в высококвалифицированных кадрах и гарантирует своим сотрудникам стабильную работу, официальную заработную плату, социальные гарантии и прозрачные карьерные перспективы.