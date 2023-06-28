"Росводоканал Барнаул" принял участие в корпоративном слете волонтеров

Делегация представила проект помощи онкобольным детям

28 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Слет волонтеров группы компаний "Росводоканал" / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

С 20 по 22 июня 2023 года в Москве состоялся слет волонтеров группы компаний "Росводоканал". На мероприятии собрались 60 сотрудников водоканалов из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы.

"Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами", – отметил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков.

Барнаульская делегация представила проект помощи детям, которые находятся на стационарном лечении в отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Кроме того, участники слета создали и презентовали новые проекты в рамках программы well-being*.

Молодые специалисты барнаульского водоканала предложили способ привлечь к добрым делам еще большее число сотрудников предприятия, а большинство других городов выбрало тему здорового образа жизни.

"Всегда интересно узнать, чем живут коллеги из других городов, какой подход используют в своей волонтерской деятельности и, конечно, извлечь что-то полезное для себя. Ведь смысл нашей работы – помогать тем, кто в этом нуждается", – говорит ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.

В последний день слета волонтеры посетили "Немузей мусора" и узнали о правильных экологических привычках, которые должны быть у каждого современного человека, а также приняли участие в мастер-классах. После сотрудники водоканалов посетили муниципальный приют для бездомных животных в Бирюлево. Они привезли гуманитарную помощь кошкам и собакам, а также подарили им внимание и ласку.

"Я сразу обратила внимание, что все животные – и кошки, и собаки – ухоженные и упитанные. Видно, что их содержат в достойных условиях. И за время, что мы находились на территории приюта, видели очень много волонтеров – добровольцев, которые гуляют с собаками. Здорово, что так много людей помогают. Мы тоже навещаем частный приют "Бусинка", который находится в нашем городе – привозим гуманитарную помощь и дарим внимание его подопечным", – отметила руководитель пресс-службы барнаульского водоканала Татьяна Вражевская.

У волонтерского движения водоканалов есть собственный бренд – "Росводоканал Добро", участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1,5 тыс. сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК "Росводоканал" отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.

*"well-being" – ("Велбеин", от англ. благополучие).