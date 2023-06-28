"Росводоканал Барнаул" принял участие в корпоративном слете волонтеров
Делегация представила проект помощи онкобольным детям
28 июня 2023, 13:05, ИА Амител
С 20 по 22 июня 2023 года в Москве состоялся слет волонтеров группы компаний "Росводоканал". На мероприятии собрались 60 сотрудников водоканалов из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы.
"Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами", – отметил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков.
Барнаульская делегация представила проект помощи детям, которые находятся на стационарном лечении в отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Кроме того, участники слета создали и презентовали новые проекты в рамках программы well-being*.
Молодые специалисты барнаульского водоканала предложили способ привлечь к добрым делам еще большее число сотрудников предприятия, а большинство других городов выбрало тему здорового образа жизни.
"Всегда интересно узнать, чем живут коллеги из других городов, какой подход используют в своей волонтерской деятельности и, конечно, извлечь что-то полезное для себя. Ведь смысл нашей работы – помогать тем, кто в этом нуждается", – говорит ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.
В последний день слета волонтеры посетили "Немузей мусора" и узнали о правильных экологических привычках, которые должны быть у каждого современного человека, а также приняли участие в мастер-классах. После сотрудники водоканалов посетили муниципальный приют для бездомных животных в Бирюлево. Они привезли гуманитарную помощь кошкам и собакам, а также подарили им внимание и ласку.
"Я сразу обратила внимание, что все животные – и кошки, и собаки – ухоженные и упитанные. Видно, что их содержат в достойных условиях. И за время, что мы находились на территории приюта, видели очень много волонтеров – добровольцев, которые гуляют с собаками. Здорово, что так много людей помогают. Мы тоже навещаем частный приют "Бусинка", который находится в нашем городе – привозим гуманитарную помощь и дарим внимание его подопечным", – отметила руководитель пресс-службы барнаульского водоканала Татьяна Вражевская.
У волонтерского движения водоканалов есть собственный бренд – "Росводоканал Добро", участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1,5 тыс. сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК "Росводоканал" отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.
*"well-being" – ("Велбеин", от англ. благополучие).
13:16:22 28-06-2023
это ЧВК -частная водяная компания! Если что не по нраву- сразу город без воды оставят! И без канализования! И сразу коллапс, похлеще вагнеров! Насоздавали на свою попу!
13:43:44 28-06-2023
Лучше бы воду дали. Полдня центр без воды
15:30:41 28-06-2023
Гость (13:43:44 28-06-2023) Лучше бы воду дали. Полдня центр без воды... Добрый день, у нас плановое отключение ряда домов по улицам Профинтерна, 1 Мая, Советской, пр-кту Калинина. Информация вчера была размещена на нашем сайте.
13:43:54 28-06-2023
Крайняя справа деваха хорошенькая!
15:34:41 28-06-2023
На Песчаной улице уже неделю с колодцев бегут фекальные воды, а им всё бы поволонтёрствовать. Из-за этой гадости на наших улицах сколько детей могут получить опасное заболевание? Ссылаются на СГК, они, дескать, большие объёмы сливают, вот канализация и не справляются. А канализация в чьём ведении?
16:01:39 28-06-2023
Гость (15:34:41 28-06-2023) На Песчаной улице уже неделю с колодцев бегут фекальные воды... здравствуйте. На данном участке отсутствует ливневая канализация. Из-за этого сброс горячей воды, производимый СГК, осуществляется в хозяйственно-бытовую канализацию. Это и стало причиной выхода воды из колодцев.
18:11:00 28-06-2023
Росводоканал Барнаул (16:01:39 28-06-2023) здравствуйте. На данном участке отсутствует ливневая канализ... Нам от этого сразу стало много легче))) И заразы им вони от вас на улице не стало.
21:16:30 28-06-2023
Черт знает чем занимаются только не бесперебойным снабжением качественной питьевой водой граждан.