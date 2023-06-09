Tele2 составит топ-10 популярных направлений для путешествий своих клиентов

09 июня 2023, 16:55, ИА Амител LjN8KNbAv

Великий Новгород / Фото: Анна Коваленко / пресс-служба Tele2

Ко Дню России Tele2 проанализировала туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. Оценивали обезличенные данные клиентов в мае-сентябре прошлого года. А именно 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами.

Итак, куда чаще всего ездили абоненты оператора из Алтайского края:

Рязань. Нижний Новгород. Тверь. Тула. Ярославль. Владимир. Сергиев Посад. Кострома. Смоленск. Муром.

Еще несколько направлений быстро набирают популярность. В Великом Новгороде (Новгородская область) число путешественников из Алтайского края увеличилось на 67% по сравнению с 2021 годом. В полтора раза вырос турпоток в Волоколамск Московской области и Углич Ярославской области, на треть – в Суздаль Владимирской области и Рыбинск Ярославской области.

Путешествуя по старорусским городам, жители Алтайского края проговорили по телефону 3 000 часов и использовали 13 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Торжке Тверской области, а больше всего "качали" в Переславле-Залесском Ярославской области.

Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности "Больше". Для этого нужно зайти в мобильное приложение "Мой Tele2", нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе – скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию "Усадьба древнерусского рушанина". Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.

*Tele2 ("Теле2")

Tele2

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