И Нижний, и Великий: в какие старорусские города любят ездить алтайские туристы
Tele2 составит топ-10 популярных направлений для путешествий своих клиентов
09 июня 2023, 16:55, ИА Амител LjN8KNbAv
Ко Дню России Tele2 проанализировала туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. Оценивали обезличенные данные клиентов в мае-сентябре прошлого года. А именно 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами.
Итак, куда чаще всего ездили абоненты оператора из Алтайского края:
- Рязань.
- Нижний Новгород.
- Тверь.
- Тула.
- Ярославль.
- Владимир.
- Сергиев Посад.
- Кострома.
- Смоленск.
- Муром.
Еще несколько направлений быстро набирают популярность. В Великом Новгороде (Новгородская область) число путешественников из Алтайского края увеличилось на 67% по сравнению с 2021 годом. В полтора раза вырос турпоток в Волоколамск Московской области и Углич Ярославской области, на треть – в Суздаль Владимирской области и Рыбинск Ярославской области.
Путешествуя по старорусским городам, жители Алтайского края проговорили по телефону 3 000 часов и использовали 13 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Торжке Тверской области, а больше всего "качали" в Переславле-Залесском Ярославской области.
Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности "Больше". Для этого нужно зайти в мобильное приложение "Мой Tele2", нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе – скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию "Усадьба древнерусского рушанина". Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.
*Tele2 ("Теле2")Реклама
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