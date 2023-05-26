Сверхскорость: интернет Tele2 выходит на уровень 5G
Рассказываем, в какой тариф входит новая опция и сколько она стоит
26 мая 2023, 14:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBXE9Qu
Российский оператор мобильной связи Tele2* запускает опцию 4G Turbo*. При её подключении клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50%.
Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяют абоненту с подключённой опцией.
Интернет на максимальной скорости будет интересен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, а также для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.
"Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растёт: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжёлый контент на смартфоне. Скорость становится для них всё важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G*", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.
У клиентов с опцией 4G Turbo скорость интернета будет на 50% быстрее, чем у абонентов без неё. Такая скорость сопоставима с возможностями в сети 5G. Новая опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium*, для пользователей других тарифов – 150 рублей в месяц. Абоненты могут протестировать интернет на сверхскорости – при первом подключении опция бесплатна до очередного списания платы за тариф.
Узнать подробнее можно на сайте tele2.ru.
*Tele2 ("Теле 2"); 4G Turbo ("4 Джи Турбо"); 5G ("5 Джи"); Premium ("Премиум")
15:01:32 26-05-2023
Повышение скорости за счет кого и чего? Обычным пользователям разумней покинуть Теле2
15:07:38 26-05-2023
Люди! Не в коем случае не принимайте 5G! В угоду каких то мистических скоростей вы потеряете свое здоровье! Надо ли говорить о этом?! Знающие люди сносят станции что бы не получить облучение, а эти буржуи в угоду денег готовы не считаться со здоровьем нации!
16:05:05 26-05-2023
Гость (15:07:38 26-05-2023) Люди! Не в коем случае не принимайте 5G! В угоду каких то ми... Да тебе уже ничего не грозит. А другие как-нибудь сами разберутся.
15:51:56 26-05-2023
Гость (15:07:38 26-05-2023) Люди! Не в коем случае не принимайте 5G! В угоду каких то ми... Вы в интернете не сидите, а то тут психотронное оружие применяют. Пострадавшие уже есть.
18:07:09 13-06-2023
ищите, смотрите, делайте выводы.