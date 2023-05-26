Рассказываем, в какой тариф входит новая опция и сколько она стоит

26 мая 2023, 14:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBXE9Qu

Смартфон / Фото: "Tele2"

Российский оператор мобильной связи Tele2* запускает опцию 4G Turbo*. При её подключении клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50%.

Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяют абоненту с подключённой опцией.

Интернет на максимальной скорости будет интересен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, а также для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.

"Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растёт: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжёлый контент на смартфоне. Скорость становится для них всё важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G*", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

У клиентов с опцией 4G Turbo скорость интернета будет на 50% быстрее, чем у абонентов без неё. Такая скорость сопоставима с возможностями в сети 5G. Новая опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium*, для пользователей других тарифов – 150 рублей в месяц. Абоненты могут протестировать интернет на сверхскорости – при первом подключении опция бесплатна до очередного списания платы за тариф.

Узнать подробнее можно на сайте tele2.ru.

*Tele2 ("Теле 2"); 4G Turbo ("4 Джи Турбо"); 5G ("5 Джи"); Premium ("Премиум")

Tele2

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