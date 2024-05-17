Фотоконкурс Comedy Pet Photo Awards подвел итоги года и опубликовал финалистов

17 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Финалисты Comedy Pet Photo Awards 2024 / Фото: comedypetphoto.com

Определились финалисты самого уморительного фотоконкурса для домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024.

Профессиональное жюри тщательно отобрало 30 самых смешных и качественных фотографий домашних любимцев. Среди финалистов – кот, застрявший в стене, очаровательная черепаха с цветком, лошадь без головы и многие другие.

До 2 июня на сайте конкурса у каждого есть возможность отдать голос за понравившийся снимок, главный приз – 100 фунтов стерлингов (около 11 500 рублей).

Comedy Pet Photo Awards – это не просто конкурс, а настоящий праздник юмора и любви к животным. Фотографы Пол Джонсон-Хикс и Том Саллам организовали его для того, чтобы показать, сколько радости и позитива могут принести в нашу жизнь четвероногие друзья, а также привлечь внимание к теме защиты животных.

Смотрите самых-самых финалистов конкурса в нашей фотоленте.