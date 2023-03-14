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"И речка подо льдом блестит”. Как выглядит Обь в ожидании ледохода в Барнауле

У Речного вокзала река уже начала освобождаться от снега

14 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

Все мы чувствуем, как весна уже активно вступает в свои права, световой день становится длиннее, начали щебетать птицы, а город утопает в лужах. За месяц до паводка (он традиционно в первой декаде апреля) мы решили прогуляться на главную водную артерию Барнаула – реку Обь. Пока ещё она покрыта льдом, но дыхание весны уже чувствуется: ноздреватый снег стремительно оседает на солнце, сосульки заводят свою звонкую капель, а на реке синим цветом блестят полыньи. Выходить на лёд уже небезопасно. Переправа по льду на другой берег уже исчезла.
По данным алтайского Гидрометцентра на 13 марта, уровень воды в реке около Барнаула составляет 37 см. За сутки уровень воды повысился на целых 13 см. Активный подъём уровня воды начался 3 марта. Не пройдёт и месяца, как потоки людей потекут к Речному вокзалу, чтобы полюбоваться буйством стихии, освобождающей реку от зимнего сна.

Авторы: Мария Карташова, Марина Оськина

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Комментарии 4

  • составляет 37 см - это как? можно пешком перейти и только ноги замочить?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это над нулем водомерного поста. За последние сутки вода поднялась еще на 25см. Такого высокого уровня на сегодняшнюю дату еще никогда не было.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Обь впадает в Обскую губу - часть Карского моря и всего Мирового океана. Таким образом, отметка устья Оби - 0 метров. Отсюда: Общее падение реки - 164 метра. Уклон реки рассчитывается как отношение ее падения к длине. Длина Оби от места слияния Катуни и Бии - 3650 км. 164 м : 3650 км примерно равно 0,045 м/км или 4,5 см/км. Словами это выражается так: Общий уклон реки Обь - 4,5 сантиметра на 1 километр.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, уровень морей, не то что океанов- разный. За 0 принята точка в устье Невы. Воды океанов и морей "не признают" закона сообщающихся сосудов и имеют различные уровни. Уже поэтому уровень Мирового океана не является точным эталоном для отсчета высот. Так в районе Тиморского моря отмечено поднятие водной поверхности на 63 м, длиной около 100 км и почти 2 км шириной. В Атлантическом океане, вблизи острова Пуэрто-Рико, уровень воды, наоборот, на 25 м ниже уровня окружающих вод, а уровень центра так называемого "Бермудского треугольника" - даже на 64 м. Уровень воды вблизи побережья Калифорнии в Тихом океане ниже окружающего на 56 м, а участок Индийского океана к югу от острова Шри-Ланка даже на 112 м! Северная часть Атлантики на 35-65 м выше среднего уровня Мирового океана. К востоку от Австралии, в районе экватора, океаническая поверхность поднимается на 78 м выше среднего уровня Тихого океана, а обширный регион в его северо-западной части даже на 150 м!
    14 марта, Гость   Ответить
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