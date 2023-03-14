"И речка подо льдом блестит”. Как выглядит Обь в ожидании ледохода в Барнауле

У Речного вокзала река уже начала освобождаться от снега

14 марта 2023, 12:00, ИА Амител









































































































































































Обь 13 марта

Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

Все мы чувствуем, как весна уже активно вступает в свои права, световой день становится длиннее, начали щебетать птицы, а город утопает в лужах. За месяц до паводка (он традиционно в первой декаде апреля) мы решили прогуляться на главную водную артерию Барнаула – реку Обь. Пока ещё она покрыта льдом, но дыхание весны уже чувствуется: ноздреватый снег стремительно оседает на солнце, сосульки заводят свою звонкую капель, а на реке синим цветом блестят полыньи. Выходить на лёд уже небезопасно. Переправа по льду на другой берег уже исчезла.

По данным алтайского Гидрометцентра на 13 марта, уровень воды в реке около Барнаула составляет 37 см. За сутки уровень воды повысился на целых 13 см. Активный подъём уровня воды начался 3 марта. Не пройдёт и месяца, как потоки людей потекут к Речному вокзалу, чтобы полюбоваться буйством стихии, освобождающей реку от зимнего сна.

Авторы: Мария Карташова, Марина Оськина