НОВОСТИОбщество

И сильные, и умные. Как в Барнауле прошла спартакиада энергетиков

Самые сильные, самые быстрые и самые ловкие: как в Барнауле соревновались энергетики

10 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Спартакиада энергетиков, сентябрь 2024 года / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

XII Спартакиада энергетиков Алтайского края прошла в Барнауле на прошлой неделе в парке Смертина. Соревнования продолжались два дня. А участие в ней принимали сотрудники крупных предприятий энергетической отрасли Алтайского края: 

  • Барнаульская горэлектросеть;
  • "Алтайэнергосбыт";
  • "Алтайкрайэнерго";
  • "Алтайэнерго";
  • "Россети" ЗСП МЭС;
  • "Бийскэнерго";
  • "СГК-Алтай".

Два дня болельщики азартно переживали за своих близких и коллег, а команды не жалея себя доказывали, кто из них самый ловкий, самый умный, самый быстрый и самый сильный.

Всего в испытаниях было заявлено шесть видов спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт и перетягивание каната.

По итогам всех соревнований победителями стала команда "Алтайэнерго".

В завершение спартакиады, кроме церемонии награждения победителей, был организован товарищеский ужин.

Напомним, спартакиада энергетиков в Барнауле уже много лет является доброй традицией и проходит ежегодно. Как проходили соревнования, смотрите в нашем фоторепортаже.   

На ловкость и силу. Как в Барнауле состязались энергетики

Самую спортивную команду энергетиков выбрали в Барнауле
НОВОСТИОбщество

Комментарии 1

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гость!

08:59:19 11-09-2024

А где-же фоторепортаж?

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