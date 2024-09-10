И сильные, и умные. Как в Барнауле прошла спартакиада энергетиков
Самые сильные, самые быстрые и самые ловкие: как в Барнауле соревновались энергетики
10 сентября 2024, 16:30, ИА Амител
XII Спартакиада энергетиков Алтайского края прошла в Барнауле на прошлой неделе в парке Смертина. Соревнования продолжались два дня. А участие в ней принимали сотрудники крупных предприятий энергетической отрасли Алтайского края:
- Барнаульская горэлектросеть;
- "Алтайэнергосбыт";
- "Алтайкрайэнерго";
- "Алтайэнерго";
- "Россети" ЗСП МЭС;
- "Бийскэнерго";
- "СГК-Алтай".
Два дня болельщики азартно переживали за своих близких и коллег, а команды не жалея себя доказывали, кто из них самый ловкий, самый умный, самый быстрый и самый сильный.
Всего в испытаниях было заявлено шесть видов спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт и перетягивание каната.
По итогам всех соревнований победителями стала команда "Алтайэнерго".
В завершение спартакиады, кроме церемонии награждения победителей, был организован товарищеский ужин.
Напомним, спартакиада энергетиков в Барнауле уже много лет является доброй традицией и проходит ежегодно. Как проходили соревнования, смотрите в нашем фоторепортаже.
08:59:19 11-09-2024
А где-же фоторепортаж?