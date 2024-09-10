И сильные, и умные. Как в Барнауле прошла спартакиада энергетиков

Самые сильные, самые быстрые и самые ловкие: как в Барнауле соревновались энергетики

10 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Спартакиада энергетиков, сентябрь 2024 года / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

XII Спартакиада энергетиков Алтайского края прошла в Барнауле на прошлой неделе в парке Смертина. Соревнования продолжались два дня. А участие в ней принимали сотрудники крупных предприятий энергетической отрасли Алтайского края:

Барнаульская горэлектросеть;

"Алтайэнергосбыт";

"Алтайкрайэнерго";

"Алтайэнерго";

"Россети" ЗСП МЭС;

"Бийскэнерго";

"СГК-Алтай".

Два дня болельщики азартно переживали за своих близких и коллег, а команды не жалея себя доказывали, кто из них самый ловкий, самый умный, самый быстрый и самый сильный.

Всего в испытаниях было заявлено шесть видов спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт и перетягивание каната.

По итогам всех соревнований победителями стала команда "Алтайэнерго".

В завершение спартакиады, кроме церемонии награждения победителей, был организован товарищеский ужин.

Напомним, спартакиада энергетиков в Барнауле уже много лет является доброй традицией и проходит ежегодно. Как проходили соревнования, смотрите в нашем фоторепортаже.