И словом, и делом. Отряды "Снежного десанта" АлтГТУ готовятся к поездке в районы

В селах бойцы будут помогать по хозяйству и давать концерты

20 декабря 2023, 12:28, ИА Амител

"Снежный десант" / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант" в 2024 году пройдет с 26 января по 3 февраля. Сразу четыре студенческих отряда АлтГТУ будут в ней задействованы: "Попутный ветер" поедет в Кытмановский район, "Белые медведи" отправятся в Усть-Калманский район, отряд "Эверест" ждут в Зональном районе, а отряд "Созвездие" будет трудиться в Табунском районе.

На местах бойцы помогут по хозяйству пожилым людям, возьмут шефство над социально значимыми объектами. В сельских школах проведут спортивные мероприятия и профориентационные беседы с учащимися, мастер-классы по прикладному искусству. А вечером в местных ДК представят творческую программу.

"Готовиться к акции "Снежного десанта" отряды начинают уже в октябре. Наш был сформирован в 2006 году и с тех пор мы ежегодные участники акции. В этом году в состав отряда вошли восемь студентов АлтГТУ, шесть студентов АлтГПУ, два студента АГУ, три студента АГАУ, студент АГМУ и студент Томского политеха", – рассказывает командир отряда "Белые медведи" Алина Душкина. В программу акции вошли новые направления работы. Бойцы создадут туристические тропы районов и запишут семейные истории жителей сел. Сейчас отряды готовят концертную программу, участвуют в мероприятиях, направленных на сплочение бойцов.