Кем я хочу стать? АлтГТУ приглашает школьников посетить профориентационный проект

Он поможет будущим студентам определиться с профессией

08 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Доцент кафедры цифровых финансов, к.э.н. Татьяна Глазкова / Фото: Ольга Шевелева

Школьники часто сталкиваются с проблемой выбора будущей профессии и вуза для поступления. Чтобы помочь им в этом сложном вопросе, АлтГТУ предлагает посетить одну из площадок проекта "РаздайНауку!". Здесь старшеклассники могут познакомиться с различными специальностями и направлениями обучения, а также узнать больше о жизни студенческого сообщества. Мероприятие для многих может стать отправной точкой в выборе будущей карьеры и обучения в одном из ведущих вузов страны.

Что такое проект "РаздайНауку"?

Это научно-познавательный профориентационный проект, реализуемый алтайским государственным техническим университетом для алтайских школьников.

"Во время таких занятий школьники могут побеседовать с ведущими преподавателями университета и даже совершить маленькое "научное открытие", а самое главное – найти ответ на вопрос: "Кем я хочу стать в будущем?" – говорят в центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ.Учащиеся школ могут выбрать и посетить любое занятие из представленного списка.

Как проходит занятие?

Сотрудники инжинирингового центра АлтГТУ "ХимБиоМаш" не только проводят занятия по физике, химии, биологии и другим дисциплинам, но и помогают ребятам создать собственный научный проект.

Например, недавно в проекте приняли участие старшеклассники гимназии № 42.

Старший преподаватель кафедры химической технологии, к.х.н. Данил Ефрюшин и доцент кафедры цифровых финансов, к.э.н. Татьяна Глазкова провели для школьников интерактивные занятия по химии и экономике.

Самые активные и вовлеченные школьники получили подарки от центра профориентации и довузовской подготовки.

Выбрать удобную дату и записаться классом можно по телефонам +7 (3852) 29-08-92 и +7-960-947-94-46.

Программа проекта "РаздайНауку!" размещена на сайте АлтГТУ.