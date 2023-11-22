И снова золото: алтайские семечки "Зум Зум" получили высшую награду за качество
Компания "ВелКен" представила продукцию на выставке "Сибирская продовольственная неделя"
22 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KWqPa
17 ноября 2023 года в Новосибирске прошло награждение победителей дегустационного конкурса "Золотая медаль 2023" в рамках выставки "Сибирская продовольственная неделя". Производитель семечек из Барнаула – компания "ВелКен", известная покупателям под торговыми марками "Зум Зум" и "Алтайские семечки", получила высшую награду – Большую Золотую медаль. Жюри по достоинству оценило два продукта компании: семена подсолнечника жареные с добавлением гималайской соли "Зум Зум" и ядро подсолнечника обжаренное "Зум Зум".
За что любят семечки "Зум Зум" с гималайской солью?
За их особенный вкус.
Все, кто пробовал эти семечки, знают, что в них посолено само ядрышко, внутри под шелухой. Эта технология соления называется диффузионной. С ней сама семечка на шелухе не имеет белых разводов, а приятный солоноватый вкус чувствуется именно на ядре.
Солят "Зум Зум", в отличие от прочих, гималайской розовой солью. Она более полезна, чем традиционная поваренная.
Какие награды есть в копилке компании "ВелКен"?
За стабильное высокое качество продукции "ВелКен" награждают не в первый раз. Ранее в этом году компания уже получала награды.
Так, в феврале в рамках международной выставки "Продэкспо" в конкурсе "Лучший продукт 2023" золотую медаль получила новинка компании – полосатые семечки "ГИГАЗУМ" с гималайской солью.
А позже в региональном конкурсе качества "Лучший алтайский продукт 2023" лауреатом стали самые известные семечки производителя – семена подсолнечника жареные "Зум Зум".
ООО "ВелКен"
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14:17:49 22-11-2023
формула соли - натрия хлорид, что гималайская розовая, что обычна белая, что морская... Как розовая может быть полезнее? или это как с подсолнечным маслом без холестерина? (которого априори там не может быть) Реклама она такая реклама :)))))