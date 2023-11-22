И снова золото: алтайские семечки "Зум Зум" получили высшую награду за качество

Компания "ВелКен" представила продукцию на выставке "Сибирская продовольственная неделя"

22 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KWqPa

Жареные семечки "Зум Зум" с гималайской солью / Фото: компания "ВелКен"

17 ноября 2023 года в Новосибирске прошло награждение победителей дегустационного конкурса "Золотая медаль 2023" в рамках выставки "Сибирская продовольственная неделя". Производитель семечек из Барнаула – компания "ВелКен", известная покупателям под торговыми марками "Зум Зум" и "Алтайские семечки", получила высшую награду – Большую Золотую медаль. Жюри по достоинству оценило два продукта компании: семена подсолнечника жареные с добавлением гималайской соли "Зум Зум" и ядро подсолнечника обжаренное "Зум Зум".

За что любят семечки "Зум Зум" с гималайской солью?

За их особенный вкус.

Все, кто пробовал эти семечки, знают, что в них посолено само ядрышко, внутри под шелухой. Эта технология соления называется диффузионной. С ней сама семечка на шелухе не имеет белых разводов, а приятный солоноватый вкус чувствуется именно на ядре.

Солят "Зум Зум", в отличие от прочих, гималайской розовой солью. Она более полезна, чем традиционная поваренная.

Награда компании "ВелКен" / Фото предоставлено организацией

Какие награды есть в копилке компании "ВелКен"?

За стабильное высокое качество продукции "ВелКен" награждают не в первый раз. Ранее в этом году компания уже получала награды.

Так, в феврале в рамках международной выставки "Продэкспо" в конкурсе "Лучший продукт 2023" золотую медаль получила новинка компании – полосатые семечки "ГИГАЗУМ" с гималайской солью.

А позже в региональном конкурсе качества "Лучший алтайский продукт 2023" лауреатом стали самые известные семечки производителя – семена подсолнечника жареные "Зум Зум".

ООО "ВелКен"

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