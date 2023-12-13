Купить елочку можно будет от 1500 рублей

13 декабря 2023, 08:42, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Елочные базары в Барнауле начнут активно разворачиваться после 15 декабря и будут работать до 31-го числа – без обедов и выходных, сообщили в мэрии. Купить елку можно будет во всех районах города – всего будет работать 50 базаров. Цена за деревце – от 1500 рублей, она будет варьироваться в зависимости от высоты и пышности дерева.

Все елочные базары Барнаула на интерактивной карте.

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Напомним, недавно amic.ru рассказывал, что все чаще жители Барнаула обращаются к профессиональным дизайнерам, чтобы украсить к Новому году елку и в доме с помощью декора создать неповторимую атмосферу волшебства и сказки. Кто чаще всего обращается за такой услугой, сколько это стоит, какие есть секреты новогоднего оформления и существуют ли "елочные" тренды? Читайте здесь.