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И вот она нарядная. Карта елочных базаров в Барнауле

Купить елочку можно будет от 1500 рублей

13 декабря 2023, 08:42, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Елочные базары в Барнауле начнут активно разворачиваться после 15 декабря и будут работать до 31-го числа – без обедов и выходных, сообщили в мэрии. Купить елку можно будет во всех районах города – всего будет работать 50 базаров. Цена за деревце – от 1500 рублей, она будет варьироваться в зависимости от высоты и пышности дерева.

Все елочные базары Барнаула на интерактивной карте.

Будете ли вы украшать дом хвойным деревом? Пройдите наш опрос.

 

Напомним, недавно amic.ru рассказывал, что все чаще жители Барнаула обращаются к профессиональным дизайнерам, чтобы украсить к Новому году елку и в доме с помощью декора создать неповторимую атмосферу волшебства и сказки. Кто чаще всего обращается за такой услугой, сколько это стоит, какие есть секреты новогоднего оформления и существуют ли "елочные" тренды? Читайте здесь.

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Комментарии 6

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Гость

08:51:18 13-12-2023

От 1500! Не смешите. В прошлом году меньше чем за 2000 никто не продавал. Даже 31 декабря!

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Гость

10:32:49 13-12-2023

Гость (08:51:18 13-12-2023) От 1500! Не смешите. В прошлом году меньше чем за 2000 никто... Это цена за ветки.

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Гость

10:26:53 13-12-2023

на Южном, возле большой машки, базар оборудовали, на карте нет, видимо черные елкорубы торговать будут

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Гость

10:29:09 13-12-2023

Возле Огней по А.Петрова уже разместился базар. На схеме отсутствует

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Гость

11:09:22 13-12-2023

Ёлки хвоёй не пахнут. Какой заразой их обрабатывают, когда рубят летом , для нового года ???

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Гость

18:41:08 13-12-2023

Гость (11:09:22 13-12-2023) Ёлки хвоёй не пахнут. Какой заразой их обрабатывают, когда ... Мы сосну покупаем обычно, запах есть, первые дни особенно сильный. Ставим в воду. Она еще и побеги пускает позднее. Когда приходит пора убирать сосну, побеги собираем, сушим и потом в чай добавляем понемногу для аромата. Запах отличный!

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