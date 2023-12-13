И вот она нарядная. Карта елочных базаров в Барнауле
Купить елочку можно будет от 1500 рублей
13 декабря 2023, 08:42, ИА Амител
Елочные базары в Барнауле начнут активно разворачиваться после 15 декабря и будут работать до 31-го числа – без обедов и выходных, сообщили в мэрии. Купить елку можно будет во всех районах города – всего будет работать 50 базаров. Цена за деревце – от 1500 рублей, она будет варьироваться в зависимости от высоты и пышности дерева.
Все елочные базары Барнаула на интерактивной карте.
Будете ли вы украшать дом хвойным деревом? Пройдите наш опрос.
Напомним, недавно amic.ru рассказывал, что все чаще жители Барнаула обращаются к профессиональным дизайнерам, чтобы украсить к Новому году елку и в доме с помощью декора создать неповторимую атмосферу волшебства и сказки. Кто чаще всего обращается за такой услугой, сколько это стоит, какие есть секреты новогоднего оформления и существуют ли "елочные" тренды? Читайте здесь.
08:51:18 13-12-2023
От 1500! Не смешите. В прошлом году меньше чем за 2000 никто не продавал. Даже 31 декабря!
10:32:49 13-12-2023
Гость (08:51:18 13-12-2023) От 1500! Не смешите. В прошлом году меньше чем за 2000 никто... Это цена за ветки.
10:26:53 13-12-2023
на Южном, возле большой машки, базар оборудовали, на карте нет, видимо черные елкорубы торговать будут
10:29:09 13-12-2023
Возле Огней по А.Петрова уже разместился базар. На схеме отсутствует
11:09:22 13-12-2023
Ёлки хвоёй не пахнут. Какой заразой их обрабатывают, когда рубят летом , для нового года ???
18:41:08 13-12-2023
Гость (11:09:22 13-12-2023) Ёлки хвоёй не пахнут. Какой заразой их обрабатывают, когда ... Мы сосну покупаем обычно, запах есть, первые дни особенно сильный. Ставим в воду. Она еще и побеги пускает позднее. Когда приходит пора убирать сосну, побеги собираем, сушим и потом в чай добавляем понемногу для аромата. Запах отличный!