И все огонь. Гендиректор "Альбион-Моторс" о любви, бизнесе, партнерах и авто из Китая
Как хрупкая женщина построила на Алтае "мужской бизнес" и рулит мужчинами
07 марта 2024, 10:05, ИА Амител
Накануне 8 марта в гости в "Переговорку" на amic.ru пришла прекрасная гостья – Елена Марисина, генеральный директор компании "Альбион-Моторс". Хотели поговорить только о празднике и красоте, но не смогли уйти от разговора об автомобилях и экономике. Обсудили, как "китайцы" заменили "европейцев", насколько тяжело удержаться на плаву, когда кругом кризис, и какие жесткие рамки ставит бизнес из Поднебесной партнерам в России. А еще о том, какие автомобили могут появиться на рынке уже в ближайшем будущем.
Кто в "Переговорке"
Елена Марисина – генеральный директор ООО "Альбион-Моторс".
В автобизнесе 20 лет.
11 лет в управлении "Альбион-Моторс".
Образование: высшее, менеджмент.
Самым главным достижением считает построение слаженной команды, которая уже 10 лет работает как единый организм. А также – звание "Лучший дилерский центр Jaguar и Land Rover 2015".01:57 "Это была любовь с первого прикосновения". О том, как Елена попала в автобизнес, пыталась уйти и вернулась.
02:47 Как этой хрупкой и прекрасной женщине удается рулить мужским коллективом. "Относись к своим сотрудникам как к своему лучшему клиенту", – делится секретом Елена.
03:53 "Кругом огонь". Насколько легко удержаться в автобизнесе, когда экономику постоянно "трясет".
05:32 Как компания Елены пережила переход с европейских брендов на китайские.
06:31 "Бери больше, кидай дальше". Насколько китайский бизнес отличается от европейского. И чему можно поучиться.
08:53 "Берут вторые автомобили". Как сейчас клиенты автосалонов относятся к китайским автомобилям.
10:03 О том, какой автомобиль – "европейца" или "китайца" – будет брать сама Елена?
11:35 С какими "подводными камнями" можно столкнуться, покупая "китайца" и как их избежать?
13:40 "Будет как с телефонами – быстрая смена моделей". Как будут развиваться технологии и какие автомобили появятся в ближайшем будущем.
16:12 Может ли Елена сама поменять колесо на машине?
16:30 Сколько времени проводит Елена на работе и как совмещает бизнес с семьей.
18:16 Цветы, машины и победа в футболе. О самом желанном подарке на 8 Марта.
10:51:45 07-03-2024
Альбион -моторс начал торговать премиальным Exeed наверное все-таки не 2020 году, а 2022 после начала СВО, вроде.
10:59:26 07-03-2024
Роман (10:51:45 07-03-2024) Альбион -моторс начал торговать премиальным Exeed наверное в... Changan был открыт в НСКа с 20г.
11:08:30 07-03-2024
хрупкая женщина --- чья-то же, это же ей наверное помогло
15:10:34 07-03-2024
очень успешный бизнес продавать автомобили ценой 2-2,5 млн рублей в китае, а с доставкой сюда обходящегося в 3,2-3,5 за 5 млн. Илон Маск отдыхает.
15:43:21 07-03-2024
Гость (10:59:26 07-03-2024) Changan был открыт в НСКа с 20г.... А ну если она из Новосибирска, то тогда с ваших слов все верно с 2020, наверно))) но это не точно, а еще если верить рекламе Changan по тв (хотя при чем тут он я х.з), у этой компании 100 летняя история, прям сразу после опиумных войн с Британией, на следующий день была основана.