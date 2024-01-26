Идем кататься на коньках и лыжах. Какая погода будет в Алтайском крае до 31 января?

Морозы ослабли, и на выходных в регионе установится комфортная зимняя погода с небольшим снегом

26 января 2024, 14:51, ИА Амител

Ледовый каток / Фото: unsplash.com

На выходных, 27 и 28 января, погода в Алтайском крае выдастся хорошей для прогулок и занятий зимними видами спорта: температура будет комфортной, а штормовое предупреждение из-за повышенного содержания загрязняющих веществ в воздухе после 11-дневной "блокады" наконец отменили. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки, но они будут небольшой и умеренной интенсивности. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Если 27 и 29 января небольшой снег пройдет лишь местами, то 28 он ожидается на большей части территории региона. Однако обильных снегопадов мы не ждем, даже в субботу они будут небольшой и умеренной интенсивности", – сообщила эксперт.

На выходных преобладающие ночные температуры составят -10...-15°С и лишь местами столбики термометров опустятся до -22°С. Днем они покажут от -2 до -7°С, местами до -14°С. Однако к вечеру воскресенья по западным районам уже начнется похолодание. В ночь на понедельник там ожидается до -23°С, на остальной территории края будет от -13 до -18°С. Днем в понедельник будет от -9 до -14°С. В ночь на 30 января понижение температуры продолжится: ожидается -20...-25°С, днем -10...-15°С.