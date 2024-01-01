Не забудьте предварительно посмотреть время работы катка, чтобы не испортить праздничное настроение

01 января 2024, 14:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Салаты съедены, гости разошлись, а при просмотре телевизора вас клонит в сон и вы не знаете, чем себя занять? У нас есть идея: можно отправиться на каток, тем более что погода просто великолепная! Нет ничего полезнее для здоровья и позитивного настроения, чем активный отдых на свежем воздухе. Где можно покататься на коньках в новогодние каникулы 2024 в Барнауле, расскажем в нашем материале.

На данный момент в Барнауле работает более 20 катков (функционируют и открытые, и закрытые). Везде есть освещение, играет веселая музыка, а также организован прокат коньков. Час аренды этого спортинвентаря обойдется от 150 до 250 рублей. Если у вас есть свои коньки, то оплатить нужно будет только 100 рублей за вход, сообщает пресс-служба городской администрации. Ищите каток, который ближе к вашему дому, и не забудьте посмотреть время его работы.