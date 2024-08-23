Идем на рекорд. Валовый сбор зерна в Алтайском крае может достичь 5,5 млн тонн

Регион сможет не только обеспечить свою потребность в зерне, но и поставить излишки в другие субъекты РФ

23 августа 2024, 18:50, ИА Амител

Фото: Johannes Plenio/unsplash.com

Валовый сбор зерна в Алтайском крае по итогам уборочной кампании в 2024 году составит 5,3-5,5 млн тонн, об этом на форуме "Зерно Сибири" сообщил вице-губернатор региона Александр Лукьянов. По прогнозам генерального директора аналитического центра "Прозерно" Владимира Петриченко, регион соберет урожай 5 млн 400 тысяч тонн.

Эксперты подчеркнули, что окончательные цифры будут зависеть от погоды, но даже по самым скромным подсчетам, результат этого года станет минимум на 15% выше, чем в 2023 году.

Александр Лукьянов. Фото: пресс-служба "Зерно Сибири"

"Валовый сбор мы прогнозируем порядка 5,3-5,5 млн тон. В прошлом году валовый сбор составил 4 млн 500 тысяч тонн", - сказал Александр Лукьянов.

При этом вице-губернатор отметил, что потребность региона в зерновых составляет только 3,5 млн тонн. Профицит – 28%. В 2023 году из Алтайского края вывезли 1 млн 700 тысяч тонн зерновых.

Владимир Петриченко. Фото: пресс-служба "Зерно Сибири"

Уборочная кампания в этом году стартовала раньше и на сегодняшний день алтайские аграрии успели убрать уже 1 млн 140 тысяч тонн зерновых. Урожайность пока составляет 21 центнер с гектара. Напомним, в 2023 году в среднем с одного гектара удалось взять только 16 центнеров.

Форум "Зерно Сибири" состоялся 23 августа в Барнауле уже в третий раз. Мероприятие собирает вместе представителей предприятий переработки, зернотрейдеров, крестьянско-фермерских хозяйств из России, Казахстана и Китая. Организаторами выступают Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции и компания ПроЗерно. Форум проходит при поддержке правительства Алтайского края.