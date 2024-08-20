Перспективы и тренды зернового рынка в Барнауле обсудят федеральные эксперты

Летний форум "Зерно Сибири" состоится на Алтае в третий раз

20 августа 2024, 08:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба форума "Зерно Сибири"

23 августа в барнаульском парк-отеле "Чайка" пройдет форум "Зерно Сибири". Мероприятие в третий раз соберет вместе представителей предприятий переработки, зернотрейдеров, крестьянско-фермерских хозяйств. Свое участие подтвердили уже более 60 компаний из России, Казахстана и Китая.

Среди экспертов – директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут, заместитель директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна", директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак, министр сельскогохозяйства Алтайского края Сергей Межин и другие.

Участники форума обсудят основные тренды сельского хозяйства, прогнозы предстоящей уборочной кампании, узнают первую информацию о качестве нового урожая зерна.

Организаторами форума выступают Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции и компания ПроЗерно. Форум проходит при поддержке правительства Алтайского края.