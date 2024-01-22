Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Сейчас за жителями региона числится 1,8 млрд рублей долгов по имущественным налогам, накопившихся за прошлые годы

22 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Собираемость по имущественным налогам в Алтайском крае впервые вплотную приблизилась к 100%, а поступления увеличились на 5,6%: жители региона суммарно перечислили в казну 4,1 млрд руб. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

"Собираемость по имущественным налогам физических лиц по итогам 2023 года составила 98,3%. Это больше, чем в целом по стране, где этот показатель равен 95%", – рассказал руководитель ведомства.

Сейчас задолженность жителей региона составляет около 1 млрд по имущественным налогам, начисленным за 2022 год. С учетом предыдущих лет общая сумма превышает 1,8 млрд. По словам Легостаева, сейчас идет работа по взысканию. Также алтайские налоговики пытаются законодательно решить вопрос о признании долгов невозможными к взысканию.

Напомним, всего жителям региона предстояло заплатить в казну 4,1 млрд рублей. В эту сумму входят транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Внести платежи необходимо было до 1 декабря. К этой дате граждане перечислили 3,6 млрд – 87% от всей суммы.