Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%
Сейчас за жителями региона числится 1,8 млрд рублей долгов по имущественным налогам, накопившихся за прошлые годы
22 января 2024, 06:15, ИА Амител
Собираемость по имущественным налогам в Алтайском крае впервые вплотную приблизилась к 100%, а поступления увеличились на 5,6%: жители региона суммарно перечислили в казну 4,1 млрд руб. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.
"Собираемость по имущественным налогам физических лиц по итогам 2023 года составила 98,3%. Это больше, чем в целом по стране, где этот показатель равен 95%", – рассказал руководитель ведомства.
Сейчас задолженность жителей региона составляет около 1 млрд по имущественным налогам, начисленным за 2022 год. С учетом предыдущих лет общая сумма превышает 1,8 млрд. По словам Легостаева, сейчас идет работа по взысканию. Также алтайские налоговики пытаются законодательно решить вопрос о признании долгов невозможными к взысканию.
Напомним, всего жителям региона предстояло заплатить в казну 4,1 млрд рублей. В эту сумму входят транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Внести платежи необходимо было до 1 декабря. К этой дате граждане перечислили 3,6 млрд – 87% от всей суммы.
06:28:16 22-01-2024
Ещё нарисованный НДС победили бы как обещали. А то кто-то демпингует на рынке, а кто- то разоряется!
10:10:35 23-01-2024
Если тебя закроют за неуплату налогов, то тебя будут содержать на те налоги, которые ты не скидывался.