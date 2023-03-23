Стало известно, улучшилось ли состояние фигуриста Романа Костомарова, который пережил несколько ампутаций

23 марта 2023, 18:01, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС

Состояние фигуриста Романа Костомарова, пережившего несколько ампутаций, улучшилось. Об этом сообщили российские СМИ на прошлой неделе.

Как чувствует себя спортсмен и какие прогнозы делают врачи – в материале amic.ru.

Состояние Костомарова улучшилось?

Да. Костомарову удалили трахеостому 17 марта, писал amic.ru. Он начал дышать без вспомогательного оборудования.

Правда ли, что у Костомарова полиорганная недостаточность?

Да, правда. У Костомарова полиорганная недостаточность. Это значит, что почти все органы поражены.

Даже при хороших анализах "радоваться рано", говорит доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sport24.

"По сути, это поражение полости всех органов. Но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. <...> Не вижу оснований для позитива", – заявил эксперт.

По словам Шестакова, улучшение показателей – результат работы препаратов. Но неизвестно, как поведут себя органы.

Какие операции сделали Роману Костомарову?

В январе 46-летний Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой пневмонией после участия в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе. В реанимации его подключили к ИВЛ.

У фигуриста развился некроз. Предположительно, из-за тромбоза.

Сначала сообщалось, что в связи с гангреной Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках и часть ноги. Медики смогли остановить некроз.

А 17 марта стало известно, что он лишился обеих голеней и кисти руки. Позже СМИ писали, что медики заподозрили продолжение сепсиса. Начала чернеть кисть второй руки.

"Врачи пока ждут, делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки", – заявил источник "Комсомольской правды".

Правда ли, что у Костомарова произошёл срыв?

Да. Костомаров переживает эмоциональный срыв. Он осознал произошедшее с ним, ссылается "Московский комсомолец" на источник в больнице.