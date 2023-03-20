В Сети появились сообщения об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова. При этом у него чернеет рука

20 марта 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. Фигурист выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз", в том числе на улице – в 25-градусный мороз. Спортсмен "покашливал", но не обратился за медицинской помощью.

Костомарова положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Кроме того, возникли серьёзные проблемы с печенью и другими органами, а также развился сепсис. Из-за этого спортсмену ампутировали часть ноги и несколько пальцев. Однако на этом операции не закончились. С какими ещё проблемами столкнулся олимпийский чемпион и правда ли, что ему становится лучше, – amic.ru узнал всё, что известно к этому часу.

1 Правда, что Костомарову удалили трахеостому? Да, Костомарову удалили трахеостому, сообщалось 17 марта. Он начинает дышать сам, без стороннего оборудования, писал ранее amic.ru. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что состояние фигуриста значительно улучшается. Спортсмену поменяли схему лечения, и это дало положительный результат, пишет "Чемпионат" со ссылкой на Telegram-канал "112".

2 Что произошло с Романом Костомаровым? В январе 46-летний Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Это могло произойти, поскольку он участвовал в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе. Его отправили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Спортсмену начали делать процедуру насыщения крови кислородом (ЭКМО). Её используют экстренно. Затем у олимпийского чемпиона развился некроз. Предположительно, в связи с сильной бактериальной инфекцией или тромбозом.

3 Какие конечности ампутировали Костомарову? Сначала утверждалось, что из-за гангрены Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках и часть ноги. Медики остановили некроз. "Московский комсомолец" 17 марта написал, что мужчина также лишился обеих голеней и кисти руки. Кроме того, у спортсмена гематома головного мозга. Также врачи диагностировали проблемы с печенью от отёка и большого количества лекарств.

4 У Костомарова продолжает развиваться сепсис? Да. В начале марта Костомаров стал приходить в сознание. Но врачи начали подозревать, что у него снова сепсис. Отмечалось, что с Романом работает психолог. По информации "Российской газеты", у спортсмена чернеет кисть на второй руке. Посинение может быть результатом спазма сосудов. Это характерно для болезни Рейно, считает терапевт Андрей Звонков. По его словам, не стоит ждать "чудес". Зачастую при таком диагнозе "обрезают руки по локоть и ноги по колено", уточнил специалист msk1.ru.

5 Значит, Костомаров может потерять вторую руку? Да. Есть риск, что вторую руку Костомарову тоже ампутируют. "Врачи пока ждут, делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки", – сказал собеседник "Комсомольской правды".

6 Костомаров сильно похудел? Да. "Комсомольская правда" добавляет, что Костомаров похудел с 75 до 50 килограммов. При этом его рост – 1,82 метра. Роман изменился до неузнаваемости и сильно ослаб. У него нарушена работа почти всех органов.