С 24 мая в регионе прогнозируется усиление северного ветра до 3-8 м/с днём и 8-12 м/с ночью

22 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тёплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Алтайском крае 23 мая. В ночь на вторник в регионе будет от +4°С до +10°С, днём воздух прогреется до +19...+26°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"С 24 по 27 мая с затоком холода температура воздуха ночью понизится до +3...+8°С, а в восточных районах и предгорьях ожидаются заморозки на почве до -2°С", – рассказала синоптик.В дневные часы, начиная со среды, похолодает незначительно, буквально на пару градусов. Ожидается, что по краю будет от +19 до +24°С. Но начиная с 24 мая в регионе и днём, и ночью будет дуть северный ветер, максимальные порывы будут достигать 12 м/с. Из-за этого температура будет ощущаться ниже, чем она будет на самом деле.