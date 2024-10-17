Идти в люди. Андрей Луговой о честной политике и тех, кто разжег конфликт на Украине

Известный политик рассказал, зачем нужны ограничения и цензура в интернете

17 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Политика может быть честной, а цензура в интернете абсолютно оправданна, считает гость "Переговорки" на amic.ru Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР. Также поговорили, нужен ли срок давности по делам, связанным с коррупцией. А еще – почему сам Владимир Жириновский особо выделял Андрея Лугового среди прочих политиков, и справится ли ЛДПР с предстоящими выборами без легендарного руководителя. Кроме того, депутат рассказал о своей жизни после включения в список "их разыскивает Интерпол" и чего не хватает российскому туризму.

Кто в "Переговорке"

Андре‌й Лугово‌й – российский политический деятель, депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР.

Родился 19 сентября 1966 года в городе Баку, Азербайджан.

Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1987 г.) Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2007 года.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Заместитель председателя Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

ЕСПЧ обвиняет Лугового в участии в отравлении Александра Литвиненко.

01:06 "Это часть моей жизни". О том, какие ограничения ощущает Андрей Луговой, находясь в розыске Интерпола и под западными санкциями с 2007 года.

03:30 "Грабеж остался в их натуре". О том, кто является главным подстрекателем в истории противостояния России и Украины. "В течение последних 200 лет фитиль поджигают англосаксы", – уверен Луговой.

07:00 О Жириновском, который умел предвидеть события, и о том, как ему это удавалось.

09:21 "Медийность и скандальность". Почему Жириновский особенно выделял Лугового?

11:11 "ЛДПР – величайший политический бренд". Сумеет ли партия без Жириновского пройти в Госдуму на выборах в 2026-м?

12:49 "Абсолютно оправданны". Зачем нужны законы о цензуре в интернете и о досудебной блокировке сайтов?

15:51 "Живем, словно в матрице". О том, как страны перешли от информационной революции к революции дезинформации.

17:58 Нужен ли срок давности по делам, связанным с коррупцией?

19:57 "Делю дела на четыре категории". Совет от политика, телеведущего и отца пятерых детей, как успевать все на свете.

23:32 "Хорошей и дешевой логистики". Чего не хватает российскому и алтайскому туризму?

25:44 О сервисе для туристов и когда он уже будет в России на высоком уровне?

26:17 Каким своим ТВ-проектом больше всего гордится Андрей Луговой и о планах на будущее.

27:48 Что такое "честная политика", о которой часто говорит Андрей Луговой?