С ним он сможет оказывать даже рекламные услуги

30 октября 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: соцсети

Российский певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". Об этом сообщает Mash.

Роспатент одобрил заявку Николаева и выдал разрешение на ближайшие 10 лет.

Под товарным знаком певец сможет продавать алкогольные, безалкогольные напитки и молочные продукты.

Кроме того, Игорь Николаев сможет оказывать рекламные услуги и торговать музыкальным оборудованием.