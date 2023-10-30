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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

С ним он сможет оказывать даже рекламные услуги

30 октября 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". Об этом сообщает Mash.

Роспатент одобрил заявку Николаева и выдал разрешение на ближайшие 10 лет.

Под товарным знаком певец сможет продавать алкогольные, безалкогольные напитки и молочные продукты.

Кроме того, Игорь Николаев сможет оказывать рекламные услуги и торговать музыкальным оборудованием. 

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Комментарии 3

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Гость

23:34:49 30-10-2023

Теперь на каждой пьянке за этот тост будете перечислять гонорар Николаеву.

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Гость

07:24:28 31-10-2023

Интересно. Это теперь каждый раз, когда захочется за любовь выпить, баблишко этому певуну ртом засылать надо? А личико кругленькое не треснет?

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Гость

10:49:45 31-10-2023

Он еще живой?

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