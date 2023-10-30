Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"
С ним он сможет оказывать даже рекламные услуги
30 октября 2023, 23:04, ИА Амител
Фото: соцсети
Российский певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". Об этом сообщает Mash.
Роспатент одобрил заявку Николаева и выдал разрешение на ближайшие 10 лет.
Под товарным знаком певец сможет продавать алкогольные, безалкогольные напитки и молочные продукты.
Кроме того, Игорь Николаев сможет оказывать рекламные услуги и торговать музыкальным оборудованием.
23:34:49 30-10-2023
Теперь на каждой пьянке за этот тост будете перечислять гонорар Николаеву.
07:24:28 31-10-2023
Интересно. Это теперь каждый раз, когда захочется за любовь выпить, баблишко этому певуну ртом засылать надо? А личико кругленькое не треснет?
10:49:45 31-10-2023
Он еще живой?