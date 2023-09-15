Игоря Николаева госпитализировали. Что с ним случилось и в каком он состоянии?
Знаменитый певец уже не первый раз в этом году экстренно попадает в больницу
15 сентября 2023, 16:43, ИА Амител
Фото: ТАСС
Российского певца и композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, у 63-летнего артиста серьезные проблемы с сердцем. В этом году он уже попадал в больницу по тем же причинам.
О том, что случилось с Игорем Николаевым и в каком он состоянии, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали?
Да. По данным Mash, артисту стало плохо в 5 утра. Ему вызвали скорую в его загородный дом. Певца сначала привезли в больницу в Красногорске, а затем перевели в столичную клинику. По данным Telegram-канала, сейчас Николаев находится в НМИЦ кардиологии Минздрава России.
2
Что случилось с певцом Игорем Николаевым?
Как пишет Mash, у Игоря Николаева проблемы с сердцем. По данным источника, врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.
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В каком состоянии находится Игорь Николаев?
По данным Telegram-канала "112", врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Сообщается, что он лежит в палате интенсивной терапии.
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Правда ли, что Николаев уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем?
Да. Как сообщил Mash, Игоря Николаева уже экстренно госпитализировали в январе 2023 года. Тогда у него тоже были серьезные проблемы с сердцем. Пришлось даже делать операцию: певцу установили два стента. После стабилизации состояния Николаева выписали.
Как утверждает "112", сейчас артисту тоже может потребоваться операция.
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Какие прогнозы дают врачи?
Об этом пока ничего неизвестно.
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Чем Игорь Николаев известен широкой публике?
Игорь Николаев – культовый советский и российский певец и композитор. Удостоен званий "Народный артист Российской Федерации" и "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Автор множества знаменитых на всю страну песен. Так, он сочинил "Выпьем за любовь", "Малиновое вино", "Дельфин и русалка" и многие другие композиции. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Александр Серов, Михаил Шуфутинский и другие известные певцы.
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