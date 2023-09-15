Знаменитый певец уже не первый раз в этом году экстренно попадает в больницу

15 сентября 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: ТАСС

Российского певца и композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, у 63-летнего артиста серьезные проблемы с сердцем. В этом году он уже попадал в больницу по тем же причинам.

О том, что случилось с Игорем Николаевым и в каком он состоянии, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали? Да. По данным Mash, артисту стало плохо в 5 утра. Ему вызвали скорую в его загородный дом. Певца сначала привезли в больницу в Красногорске, а затем перевели в столичную клинику. По данным Telegram-канала, сейчас Николаев находится в НМИЦ кардиологии Минздрава России.

2 Что случилось с певцом Игорем Николаевым? Как пишет Mash, у Игоря Николаева проблемы с сердцем. По данным источника, врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.

3 В каком состоянии находится Игорь Николаев? По данным Telegram-канала "112" , врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Сообщается, что он лежит в палате интенсивной терапии.

4 Правда ли, что Николаев уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем? Да. Как сообщил Mash , Игоря Николаева уже экстренно госпитализировали в январе 2023 года. Тогда у него тоже были серьезные проблемы с сердцем. Пришлось даже делать операцию: певцу установили два стента. После стабилизации состояния Николаева выписали. Как утверждает "112", сейчас артисту тоже может потребоваться операция.

5 Какие прогнозы дают врачи? Об этом пока ничего неизвестно.