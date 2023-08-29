СМИ: артистку Ларису Голубкину госпитализировали в Москве

У вдовы актера Андрея Миронова обнаружили энцефалопатию

29 августа 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, 83-летнюю вдову актера Андрея Миронова отвезли в Клинику нервных болезней имени Кожевникова 17 августа.

Спустя полторы недели нахождения в больнице врачи выявили у Голубкиной энцефалопатию. Медики приняли решение перевести актрису в элитный оздоровительный комплекс в Московской области, где она продолжит лечение.

Напомним, что Голубкина родилась 9 марта 1940 года. Закончила ГИТИС в 1964 году. Актриса дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" в роли Шурочки Азаровой, которая принесла ей всесоюзную известность.

Позднее Голубкина снялась в таких фильмах как "Сказка о царе Салтане", "Освобождение", "Трое в лодке, не считая собаки" и других.