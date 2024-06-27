Игоря Стрелкова этапировали в колонию

В какую — пока неизвестно

27 июня 2024, 22:20, ИА Амител

Игорь Стрелков / Фото: соцсети

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам заключения за экстремизм, этапирован в колонию. Как сообщает ТАСС, об этом заявила его супруга Мирослава Регинская.

Она добавила, что не знает, в какую колонию направлен Стрелков.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.