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Игоря Стрелкова этапировали в колонию

В какую — пока неизвестно

27 июня 2024, 22:20, ИА Амител

Игорь Стрелков / Фото: соцсети
Игорь Стрелков / Фото: соцсети

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам заключения за экстремизм, этапирован в колонию. Как сообщает ТАСС, об этом заявила его супруга Мирослава Регинская.

Она добавила, что не знает, в какую колонию направлен Стрелков.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.

Комментарии 6

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Гость

06:47:39 28-06-2024

Паркетные генералы расправились...

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Гость

07:24:53 28-06-2024

Интересно когда-нибудь мы узнаем, в чем были его расхождения с властью

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Гость

11:02:10 28-06-2024

Гость (07:24:53 28-06-2024) Интересно когда-нибудь мы узнаем, в чем были его расхождения... по-моему, у беглокомандующего Стрелкова все проблемы возникли из-за его мании величия. его долго не трогали, но он постарался

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Гость

11:17:03 28-06-2024

Закончит так же как и Алексей.

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Гость

13:42:27 28-06-2024

Гость (11:17:03 28-06-2024) Закончит так же как и Алексей. ... Алексей против бандеровцев не воевал

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Гость

19:04:42 28-06-2024

Гость (11:17:03 28-06-2024) Закончит так же как и Алексей. ... Стрелкову не вводили препарат Пфайзер против Ковида в германской клинике Шарите как подопытному кролику А.

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