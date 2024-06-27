Игоря Стрелкова этапировали в колонию
В какую — пока неизвестно
27 июня 2024, 22:20, ИА Амител
Игорь Стрелков / Фото: соцсети
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам заключения за экстремизм, этапирован в колонию. Как сообщает ТАСС, об этом заявила его супруга Мирослава Регинская.
Она добавила, что не знает, в какую колонию направлен Стрелков.
Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.
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