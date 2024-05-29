Суд признал законным приговор Стрелкову
Теперь он вступил в законную силу
29 мая 2024, 22:15, ИА Амител
Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.
00:27:39 30-05-2024
Его пример другим наука... .
08:09:06 30-05-2024
Гость (00:27:39 30-05-2024) Его пример другим наука... .... Это точно, инакомыслие запрещено....
08:24:57 30-05-2024
Воздержусь от комментариев, пока мысли не станут политкорректными и цензурными...
10:03:39 30-05-2024
Две публикации в Telegram -- интересно что он там написал. Экс-министр обороны ДНР, то есть начал драться с Бандерой первым. Интересно в чем накосячил
10:15:10 30-05-2024
Возможно если бы не он, то никто бы не начал. Может в этом его косяк?