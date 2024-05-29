НОВОСТИПроисшествия

Суд признал законным приговор Стрелкову

Теперь он вступил в законную силу

29 мая 2024, 22:15, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС
Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.

Происшествия суд

Комментарии 5

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Гость

00:27:39 30-05-2024

Его пример другим наука... .

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Сергей

08:09:06 30-05-2024

Гость (00:27:39 30-05-2024) Его пример другим наука... .... Это точно, инакомыслие запрещено....

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Гость

08:24:57 30-05-2024

Воздержусь от комментариев, пока мысли не станут политкорректными и цензурными...

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Гость

10:03:39 30-05-2024

Две публикации в Telegram -- интересно что он там написал. Экс-министр обороны ДНР, то есть начал драться с Бандерой первым. Интересно в чем накосячил

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Гость

10:15:10 30-05-2024

Возможно если бы не он, то никто бы не начал. Может в этом его косяк?

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