Суд признал законным приговор Стрелкову

Теперь он вступил в законную силу

29 мая 2024, 22:15, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР своей вины не признал.