Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна для пользователей из России

Ее невозможно купить на некоторых платформах

21 ноября 2024, 17:31, ИА Амител

Зона отчуждения / Фото: unsplash.com/photos/green-and-white-boat-on-green-grass-field-orkxfknaYw8

Недавно выпущенный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал недоступен для пользователей из России на популярных платформах Steam и Epic Games Store. Об этом объявил разработчик игры GSC Game World.

Однако поклонники серии могут приобрести игру на других платформах, таких как Microsoft Store, GOG, Xbox Store и в сервисе Game Pass. При попытке купить S.T.A.L.K.E.R. 2 через Steam или Epic Games Store пользователи из России получают сообщение о недоступности товара в их регионе.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – это продолжение культовой серии S.T.A.L.K.E.R., разработанное украинской студией GSC Game World. Игра вышла спустя 17 лет после первой части "Тень Чернобыля".

Действие игры происходит в постапокалиптической Чернобыльской зоне отчуждения. Игроку предстоит управлять главным героем Скифом и погрузиться в мрачную и реалистичную атмосферу.