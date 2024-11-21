Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна для пользователей из России
Ее невозможно купить на некоторых платформах
21 ноября 2024, 17:31, ИА Амител
Недавно выпущенный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал недоступен для пользователей из России на популярных платформах Steam и Epic Games Store. Об этом объявил разработчик игры GSC Game World.
Однако поклонники серии могут приобрести игру на других платформах, таких как Microsoft Store, GOG, Xbox Store и в сервисе Game Pass. При попытке купить S.T.A.L.K.E.R. 2 через Steam или Epic Games Store пользователи из России получают сообщение о недоступности товара в их регионе.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – это продолжение культовой серии S.T.A.L.K.E.R., разработанное украинской студией GSC Game World. Игра вышла спустя 17 лет после первой части "Тень Чернобыля".
Действие игры происходит в постапокалиптической Чернобыльской зоне отчуждения. Игроку предстоит управлять главным героем Скифом и погрузиться в мрачную и реалистичную атмосферу.
18:00:24 21-11-2024
Мдаааа. Теперь рекламой этой укро игры будете заниматься?
19:47:14 21-11-2024
На рутрекере уже выложили )))))
21:31:21 21-11-2024
Доступно все.
09:56:35 22-11-2024
Не нужно рекламировать невозможность покупки, помните, каждая покупка игры это спонсирование разработчиков игры у которых антироссийские вззгляды.
Рекламировать и освещать надо то, что игра доступна БЕСПЛАТНО, на торрентах уже выложена, в том числе с русификацией и модами, и это за сутки!
Чем больше информации будет о БЕСПЛАТНОЙ версии, тем меньше денег уйдет врагу!