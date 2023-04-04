"Играет роль невинной овцы". Депутат Бессарабов оценил видео с допросом Треповой

Член Госдумы от Алтайского края отметил, что девушка ответит перед всем обществом и российским законом по всей строгости

04 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал кадры с допросом Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к убийству военкора Владлена Татарского. Как сообщает Telegram-канал Lomovka, парламентарий от Алтайского края подчеркнул, что "роль невинной овцы ей не подходит".

По словам Бессарабова, сейчас Трепова делает всё необходимое, чтобы "грамотно уйти от ответственности", в том числе "уходит в сторону", отвечая на вопросы следователя о том, за что она задержана.

"Есть желание выгородить организаторов теракта, когда она говорит: "А можно я отвечу позже?" Конечно, нет. Ответишь сегодня, ответишь перед всем обществом, перед нашим законом по всей строгости", – добавил он.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Она находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города.

По последней информации, число пострадавших достигло 40 человек. Пятеро из них – в тяжёлом состоянии.