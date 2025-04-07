"Их тут много". Под Пермью стая агрессивных собак загнала девочек в холодный водоем
Выбраться из воды удалось лишь после того, как животные потеряли интерес к преследованию
07 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
Прокуратура Пермского края начала проверку из-за стаи собак, которые преследовали девочек в деревне Лужково. Об этом сообщает Properm.ru.
Инцидент произошел на минувших выходных. Не менее девяти псов гнались за детьми – им пришлось прятаться от агрессивной стаи, зайдя в холодную воду по пояс. Лишь когда животные потеряли интерес к преследованию, девочки смогли выбраться на берег.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сотрудники оценят исполнение требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту полицией.
12:59:49 07-04-2025
Они ж играются. (нет). Отстрелять всю стаю.
13:08:50 07-04-2025
Гость (12:59:49 07-04-2025) Они ж играются. (нет). Отстрелять всю стаю.... ну вы че это не гуманно, они игрались, а дети игру не оценили
13:06:54 07-04-2025
Пожалейте этих милых собачек. Да,зоошизы? Это же девочки агрессивные?
13:38:44 07-04-2025
Это ж откуда в деревне! стая взялась?)) уж не родители ли других таких девочек своих собак в свободный выгул отпустили и благополучно забыли про них?) Вот как ни крути эти все истории с собаками, а виноваты в итоге все равно сами люди.
17:17:56 07-04-2025
Гость (13:38:44 07-04-2025) Это ж откуда в деревне! стая взялась?)) уж не родители ли д... Даже не поспоришь с вами,конечно виноваты люди, те которые сидят на кормушке выделяемых денег для якобы содержания и борьбы с этими животными и вы явно один из них
16:02:41 07-04-2025
Это уже не стая собак.Э/то свора собак!
16:08:22 07-04-2025
Странно, а где Дюша? Почему он еще девченок не обвинил в нападении на хвостатых? Вряд ли он поехал их забирать (я про собак)... Видимо просто тема не очень удобная выходит и что то в его головушке не срастается, либо набекрень пошло...
08:52:02 08-04-2025
Гость (16:08:22 07-04-2025) Странно, а где Дюша? Почему он еще девченок не обвинил в нап... Послушай, Шариков, я ничего не сказал потому, что тут говорить не о чем. Ничего не случилось. Так же как и в истории с облаяным алабаем мужиком...СМИ из кожи вон лезут, чтобы выполнить заказ. Но случаи нападения собак столь редки, что скоро будут новости из Мозамбика...
09:08:25 08-04-2025
И для тех, кто на бронепоезде...Первоисточник почитайте...Собаки не бездомные. Просто местные, гуляли на самовыгуле. Спасла бабушка с лопатой...Всё понятно? БАБУШКУ не съели...И даже не покусали. А детям не объясняли в школе правила поведения с собаками. Хотя у меня есть еще вопросы. Где они воду нашли в это время года? У нас Обь только вчера тронулась, а Пермь всяко не южнее Барнаула.
20:30:54 08-04-2025
Дюша (09:08:25 08-04-2025) И для тех, кто на бронепоезде...Первоисточник почитайте...Со... не покусали, но цистит им гарантирован.
ну-ка, расскажи нам правила поведения? лопату с собой носить?