"Их тут много". Под Пермью стая агрессивных собак загнала девочек в холодный водоем

Выбраться из воды удалось лишь после того, как животные потеряли интерес к преследованию

07 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Прокуратура Пермского края начала проверку из-за стаи собак, которые преследовали девочек в деревне Лужково. Об этом сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел на минувших выходных. Не менее девяти псов гнались за детьми – им пришлось прятаться от агрессивной стаи, зайдя в холодную воду по пояс. Лишь когда животные потеряли интерес к преследованию, девочки смогли выбраться на берег.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сотрудники оценят исполнение требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту полицией.