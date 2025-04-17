НОВОСТИОбщество

ИИ способен заменить половину чиновников, заявил глава Минцифры

Возможно, даже больше, добавил он

17 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Робот заполняет бумаги / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Робот заполняет бумаги / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Искусственный интеллект может заменить по меньшей мере половину чиновников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion.

"Половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", – сказал он, комментируя возможность потенциальной замены человека искусственным интеллектом.

При этом министр уточнил, что нейросети не смогут полностью заменить людей, а особенно – врачей и учителей.

Ранее ученые выяснили, что с возрастом у нейросети может начаться деменция.

Россия чиновники нейросети

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

23:13:22 17-04-2025

Половину чиновников и обе палаты парламента.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:06:42 18-04-2025

Хорошо, что возможно, даже больше. Может даже всех.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:53:13 18-04-2025

Скорее бы.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
......

06:45:52 18-04-2025

Бензин все равно подорожает

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:35 18-04-2025

вот с Шадаева и надо начать, его в первую очередь заменить ИИ

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:58 18-04-2025

Да вся Земля - это гиганский компьютер, который построили мыши, чтобы узнать изначальный вопрос, ответом на который было 42.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Реzидент

08:29:53 18-04-2025

Вот вам и решение острой проблемы нехватки квалифицированных кадров.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:09 18-04-2025

Да, да. и начать надо с него.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:06 18-04-2025

А голосовать за Путина тогда кто будет?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:54 18-04-2025

Гость (09:08:06 18-04-2025) А голосовать за Путина тогда кто будет?... Дураков всегда найдут в большом количестве.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

10:46:16 18-04-2025

Было бы неплохо. А то в последнее время, судя по высказывания думцев и прочих чиновников, интеллект там даже не ночевал

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров