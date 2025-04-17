ИИ способен заменить половину чиновников, заявил глава Минцифры
Возможно, даже больше, добавил он
17 апреля 2025, 22:40, ИА Амител
Робот заполняет бумаги / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Искусственный интеллект может заменить по меньшей мере половину чиновников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion.
"Половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", – сказал он, комментируя возможность потенциальной замены человека искусственным интеллектом.
При этом министр уточнил, что нейросети не смогут полностью заменить людей, а особенно – врачей и учителей.
Ранее ученые выяснили, что с возрастом у нейросети может начаться деменция.
23:13:22 17-04-2025
Половину чиновников и обе палаты парламента.
01:06:42 18-04-2025
Хорошо, что возможно, даже больше. Может даже всех.
04:53:13 18-04-2025
Скорее бы.
06:45:52 18-04-2025
Бензин все равно подорожает
07:44:35 18-04-2025
вот с Шадаева и надо начать, его в первую очередь заменить ИИ
08:19:58 18-04-2025
Да вся Земля - это гиганский компьютер, который построили мыши, чтобы узнать изначальный вопрос, ответом на который было 42.
08:29:53 18-04-2025
Вот вам и решение острой проблемы нехватки квалифицированных кадров.
08:58:09 18-04-2025
Да, да. и начать надо с него.
09:08:06 18-04-2025
А голосовать за Путина тогда кто будет?
10:45:54 18-04-2025
Гость (09:08:06 18-04-2025) А голосовать за Путина тогда кто будет?... Дураков всегда найдут в большом количестве.
10:46:16 18-04-2025
Было бы неплохо. А то в последнее время, судя по высказывания думцев и прочих чиновников, интеллект там даже не ночевал