ИИ способен заменить половину чиновников, заявил глава Минцифры

Возможно, даже больше, добавил он

17 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Робот заполняет бумаги / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Искусственный интеллект может заменить по меньшей мере половину чиновников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion.

"Половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", – сказал он, комментируя возможность потенциальной замены человека искусственным интеллектом.

При этом министр уточнил, что нейросети не смогут полностью заменить людей, а особенно – врачей и учителей.

Ранее ученые выяснили, что с возрастом у нейросети может начаться деменция.