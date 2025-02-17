С возрастом у нейросети может начаться деменция, выяснили ученые

Исследователи выявили признаки "когнитивного ухудшения" у крупных языковых моделей ИИ

17 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Исследователи из Израиля и Великобритании обнаружили, что крупные языковые модели ИИ, такие как ChatGPT и Gemini, демонстрируют признаки снижения когнитивных способностей с возрастом. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".

Ученые использовали тест Монреальской когнитивной оценки, применяемый для диагностики когнитивных нарушений у людей, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.

Результаты показали, что ИИ успешно справляется с языковыми задачами, но испытывает трудности с визуальными и пространственными навыками. Например, ChatGPT 4 набрал 26 из 30 баллов, а Gemini 1.0 – только 16, что указывает на возможное "когнитивное ухудшение".

Ученые считают, что эти ограничения могут замедлить внедрение ИИ в медицину, особенно в задачах, требующих визуальной абстракции.