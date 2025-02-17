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С возрастом у нейросети может начаться деменция, выяснили ученые

Исследователи выявили признаки "когнитивного ухудшения" у крупных языковых моделей ИИ

17 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Исследователи из Израиля и Великобритании обнаружили, что крупные языковые модели ИИ, такие как ChatGPT и Gemini, демонстрируют признаки снижения когнитивных способностей с возрастом. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".

Ученые использовали тест Монреальской когнитивной оценки, применяемый для диагностики когнитивных нарушений у людей, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.

Результаты показали, что ИИ успешно справляется с языковыми задачами, но испытывает трудности с визуальными и пространственными навыками. Например, ChatGPT 4 набрал 26 из 30 баллов, а Gemini 1.0 – только 16, что указывает на возможное "когнитивное ухудшение".

Ученые считают, что эти ограничения могут замедлить внедрение ИИ в медицину, особенно в задачах, требующих визуальной абстракции.

"Когнитивные нарушения у ИИ могут подорвать доверие пациентов и ограничить его применение в медицине", – отметили исследователи.

 
нейросети Ученые

Комментарии 5

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гость

09:39:54 17-02-2025

так поживи с дебилами вокруг...

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Musik

09:58:27 17-02-2025

гость (09:39:54 17-02-2025) так поживи с дебилами вокруг... ... как я его понимаю...

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Гость

09:49:57 17-02-2025

Каждый год включать их и обучать с начала

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Гость

11:40:58 17-02-2025

Маразм,старческое слабоумие,может даже инсульт.Во как.

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Гость

19:34:51 17-02-2025

О, в медицине этого ещё только не хватало... Сегодня только плевался что мне этот Gemini накрутил. Всё выкинул и переделал, время только потратил.

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