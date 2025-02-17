С возрастом у нейросети может начаться деменция, выяснили ученые
Исследователи выявили признаки "когнитивного ухудшения" у крупных языковых моделей ИИ
17 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Исследователи из Израиля и Великобритании обнаружили, что крупные языковые модели ИИ, такие как ChatGPT и Gemini, демонстрируют признаки снижения когнитивных способностей с возрастом. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".
Ученые использовали тест Монреальской когнитивной оценки, применяемый для диагностики когнитивных нарушений у людей, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.
Результаты показали, что ИИ успешно справляется с языковыми задачами, но испытывает трудности с визуальными и пространственными навыками. Например, ChatGPT 4 набрал 26 из 30 баллов, а Gemini 1.0 – только 16, что указывает на возможное "когнитивное ухудшение".
Ученые считают, что эти ограничения могут замедлить внедрение ИИ в медицину, особенно в задачах, требующих визуальной абстракции.
"Когнитивные нарушения у ИИ могут подорвать доверие пациентов и ограничить его применение в медицине", – отметили исследователи.
09:39:54 17-02-2025
так поживи с дебилами вокруг...
09:58:27 17-02-2025
гость (09:39:54 17-02-2025) так поживи с дебилами вокруг... ... как я его понимаю...
09:49:57 17-02-2025
Каждый год включать их и обучать с начала
11:40:58 17-02-2025
Маразм,старческое слабоумие,может даже инсульт.Во как.
19:34:51 17-02-2025
О, в медицине этого ещё только не хватало... Сегодня только плевался что мне этот Gemini накрутил. Всё выкинул и переделал, время только потратил.