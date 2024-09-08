Илон Маск может стать первым триллионером в мире
Вероятно, это произойдет в 2027 году
08 сентября 2024, 21:31, ИА Амител
Американский предприниматель Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец социальной сети Х, может стать первым в мире триллионером, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на аналитиков группы Informa Connect Academy.
По данным аналитиков, состояние Маска растет в среднем на 110% в год, и к 2027 году он может стать первым триллионером в мире. Вторым человеком, который может достичь этого статуса, назвали индийского миллиардера Гаутаму Адани, основателя бизнес-конгломерата Adani Group. По мнению экспертов, это может произойти в 2028 году.
Также в список возможных триллионеров попали главный исполнительный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту.
21:37:37 08-09-2024
А Бастрыкин знает ?
21:56:40 08-09-2024
ну пусть тогда оплатит возвращение экипажа на его поломанной свистульке, наконец. А тоони жрут чужие харчи уже 2 мес, вместо недели. И никак не могут найти неисправность в корабле до возвращения. Пусть новый корабль туда отправляет, раз такой богатей
08:18:06 09-09-2024
Гость (21:56:40 08-09-2024) ну пусть тогда оплатит возвращение экипажа на его поломанной... Ничего. Пошлет "техничку" с парой сисадминов. Все отремонтируют и все запустят..
08:41:48 09-09-2024
Гость (21:56:40 08-09-2024) ну пусть тогда оплатит возвращение экипажа на его поломанной... "Свистулька" не его, а Боинга. Маск готовит свой корабль, чтобы вернуть экипаж на землю.
09:14:37 09-09-2024
это произойдет в 2027 году --- если до этого ничего не произойдет
10:13:03 09-09-2024
Отнять и поделить
11:22:02 09-09-2024
Миллиардеры с "востока" наступают на пятки, мир действительно многополярный )))
15:24:03 09-09-2024
Триллион... Это, если на водку перевести, очень большая цифра получается...
17:39:25 10-09-2024
Гость (15:24:03 09-09-2024) Триллион... Это, если на водку перевести, очень большая цифр... По 60 бутылок водки на каждого взрослого человека на Земле.