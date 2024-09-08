Илон Маск может стать первым триллионером в мире

Вероятно, это произойдет в 2027 году

08 сентября 2024, 21:31, ИА Амител

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Американский предприниматель Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец социальной сети Х, может стать первым в мире триллионером, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на аналитиков группы Informa Connect Academy.

По данным аналитиков, состояние Маска растет в среднем на 110% в год, и к 2027 году он может стать первым триллионером в мире. Вторым человеком, который может достичь этого статуса, назвали индийского миллиардера Гаутаму Адани, основателя бизнес-конгломерата Adani Group. По мнению экспертов, это может произойти в 2028 году.

Также в список возможных триллионеров попали главный исполнительный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту.