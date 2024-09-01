Маск назвал инвестиции в Бразилию "безумием"

Он надеется, что ситуация в стране изменится

01 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в текущей политической ситуации в Бразилии инвестировать в страну – неразумное решение.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что по решению судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса были заморожены счета Starlink в стране из-за отсутствия представителя социальной сети Х в Бразилии.

Илон Маск, американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и X (ранее Twitter), выразил несогласие с этим решением. Он подчеркнул, что его компании X и Starlink являются юридически независимыми, поэтому решение о заморозке счетов Starlink было неправомерным.

"Инвестировать в Бразилию при их нынешней администрации – безумие", – написал Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

Он также выразил надежду на то, что ситуация изменится с приходом нового руководства в стране.