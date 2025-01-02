Илон Маск обвинил Джо Байдена в госизмене

Поводом для этого заявления стала распродажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой

02 января 2025, 13:59, ИА Амител

Илон Маск / Кадр: YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в госизмене.

Один из пользователей соцсети X написал, что американские власти распродали материалы для строительства стены на границе с Мексикой по 5 долларов за партию и демонтировали заграждения с колючей проволокой, за счет чего намеренно открыли границы для мигрантов.

"Сто процентов государственная измена", – прокомментировал бизнесмен.

Полномочия Джо Байдена и его администрации истекают 20 января, когда состоится инаугурация нового президента Дональда Трампа.

В свой предыдущий срок Трамп начал возводить стену, чтобы остановить потоки нелегалов. Однако она так и осталась недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.

На фоне новостей о распродаже материалов Трамп подал заявление в суд Техаса с требованием провести расследование и прекратить продажу материалов для стены. Его иск удовлетворили и запретили администрации продолжать распродажу, пишет РИА Новости.