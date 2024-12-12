Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов
На прирост капитала повлияли два фактора
12 декабря 2024, 11:48, ИА Амител
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Капитал Маска резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Кроме того, состояние бизнесмена увеличилось после того, как он продал акции своей компании SpaceX.
Издание отмечает, что после этой сделки его частный капитал вырос до 439,2 млрд долларов.
11:50:46 12-12-2024
Блин, я все время думал, что это Андрей Караулов
12:23:41 12-12-2024
Капитал Маска резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США --- правильно поставил, хотя и рисковал. Есть чуйка
12:26:13 12-12-2024
Зеленский рискнул, поставил на США. А мог ведь на Россию поставить, как бы сейчас тогда было, неизвестно
12:50:54 12-12-2024
Гость (12:26:13 12-12-2024) Зеленский рискнул, поставил на США. А мог ведь на Россию пос... В результате демократических выборов зеленский стал президентом.Власть народа на украине продолжает действовать.А в Сирии только что началась во всей красе,так как тамошний народ сверг диктатора.
15:11:20 12-12-2024
Гость (12:50:54 12-12-2024) В результате демократических выборов зеленский стал президен... Власть народа на украине продолжает действовать.А в Сирии только что началась во всей красе ---- это да, народ на Украине счастлив, скоро и в Сирии будет также счастлив, даже еще больше, там головрезов больше
12:38:16 12-12-2024
Демократия потому что и крепкая правовая основа закрепленная конституцией.Так народ-демос-"решает".
12:53:31 12-12-2024
Гость (12:38:16 12-12-2024) Демократия потому что и крепкая правовая основа закрепленная... В ухо Трампу один из представителей народа попал. Второй пулей другого представителя народа убил. А потом и его, как представителя народа, застрелили. Демократия потому что и крепкая правовая основа
12:50:07 12-12-2024
но есть и другие Владыки мира
13:29:06 12-12-2024
Истеблишмент (от англ. establishment — «установление», «основание») — власть имущие, правящие круги, политическая элита.Демократия-власть народа-...?????
15:07:01 12-12-2024
Ну что я могу вам сказать по этому поводу.
В сша арестовали студента Луиджи Маджоне который посередь бела дня на манхэтене выстрелом из револьвера убил наповал владельца мед страховочной кампании - небожителя, одного из членов секты которая нанимает американских президентов.
Луиджи -20 летний мальчик студент очкарик из богатой влиятельной семьи вел самостоятельную жизнь, студент с отличием учившийся на юоидическом читал труды революционеров народовольцев и решил бороться и на своем 3л принтере напечатав револьвер отправился на манхэтэн убивать выполняя волю простого народа. Знал что будет за это пожизненное
вам это ничего не напоминает????
Так что мой совет Маску: ешь ананасы рябчиков жуй....
17:02:03 12-12-2024
Маск не слушай завистников комментаторов- подай мне миллион рублей- никогда не ел лососей- хоть попробую.