На прирост капитала повлияли два фактора

12 декабря 2024, 11:48, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Капитал Маска резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Кроме того, состояние бизнесмена увеличилось после того, как он продал акции своей компании SpaceX.

Издание отмечает, что после этой сделки его частный капитал вырос до 439,2 млрд долларов.