Илон Маск официально переименовал Twitter. Как теперь называется соцсеть?

Также у платформы появится и новый логотип

24 июля 2023, 09:01, ИА Амител

Twitter / Фото: unsplash.com

Миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter теперь называется X.

При переходе по адресу x.com открывается twitter.com.

При этом пока на сайте логотип, официальные аккаунты и разделы по-прежнему содержат слово Twitter. Но уже 24 июля у платформы будет новое лого без птички, пояснил бизнесмен.

Отметим, что в России Twitter заблокирован властями с 2022 года.