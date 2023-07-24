Илон Маск официально переименовал Twitter. Как теперь называется соцсеть?
Также у платформы появится и новый логотип
24 июля 2023, 09:01, ИА Амител
Twitter / Фото: unsplash.com
Миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter теперь называется X.
При переходе по адресу x.com открывается twitter.com.
При этом пока на сайте логотип, официальные аккаунты и разделы по-прежнему содержат слово Twitter. Но уже 24 июля у платформы будет новое лого без птички, пояснил бизнесмен.
Отметим, что в России Twitter заблокирован властями с 2022 года.
11:45:20 24-07-2023
сначала Х, потом ХХХ