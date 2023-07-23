Маск пообещал заменить птицу на логотипе Twitter

Изменения могут произойти в ближайшие дни

23 июля 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предприниматель Илон Маск пообещал сменить птицу на логотипе Twitter. Вместо нее он хочет логотип с буквой X. Об этом сообщает газета "Ъ".

По его словам, он будет обозначать несовершенства людей, которые делают их уникальными.

"Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его", – заявил он.

Напомним, что Маск купил Twitter в апреле 2022 года за 44 млрд долларов. Он заявлял, что соцсеть – "это цифровая городская площадь", на которой обсуждаются жизненно важные вопросы, а "свобода слова – это основа функционирующей демократии".