Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО
Он отметил, что заклятый враг и причина создания альянса, Организация Варшавского договора, была распущена
03 марта 2024, 21:00, ИА Амител
Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает ТАСС.
В X он прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что НАТО не перестало существовать с распадом Советского Союза и впало в "экзистенциальный кризис". Вместо расформирования она продолжает расширяться, что создает враждебность, необходимую для оправдания этого процесса.
"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена", – прокомментировал он.
23:05:47 03-03-2024
Расскажите кто-нибудь Маску, что НАТО было создано за шесть лет до создания организации Варшавского договора.
07:17:53 04-03-2024
Бартоломео (23:05:47 03-03-2024) Расскажите кто-нибудь Маску, что НАТО было создано за шесть ... Бартик, так а смысл создания НАТО в чем был? Правильно - сдерживание СССР. Где Союз? Нет его. Где НАТО? Оно вот оно.
02:00:49 04-03-2024
Так и есть. В варшавский договор вошло часть стран,которым отказали во вступлении в НАТО. Кто не в курсе, Сталин в шутку тоже просил своих подать заявку в НАТО, но там отказали.
Что является лишним подтверждением, против кого этот альянс
09:02:25 04-03-2024
Гость (02:00:49 04-03-2024) Так и есть. В варшавский договор вошло часть стран,которым о... Путин в начале правления просил принять РФ в НАТО. Отказали
08:58:04 04-03-2024
Смысл, в точности дат, и временных последовательностей. Если у вас синяк на лице , а потом вам дали по лицу, то понял . Логику понял, замылить ... Хе-хе
09:29:13 04-03-2024
Бартоломео (08:58:04 04-03-2024) Смысл, в точности дат, и временных последовательностей. Если... Глупая логика у вас, бартик. НАТО создали в апреле 1949 года как организацию против экспансии СССР. Варшавский договор возник как ответ на это в 1955 году. Причина - последствие. В вашей логике: удар - синяк.
09:52:51 04-03-2024
И Маск что ли наш
10:16:37 04-03-2024
Гость (09:52:51 04-03-2024) И Маск что ли наш...
Маск умный.То есть наш.
11:38:01 04-03-2024
Такой же умный как и Вы.
22:31:09 04-03-2024
"что заклятый враг и причина создания альянса, Организация Варшавского договора, была распущена"... Причина - 1955 , Нато -1949 . Временная петля? Терминаторы? Круто ... Хе-хе