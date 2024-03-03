Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Он отметил, что заклятый враг и причина создания альянса, Организация Варшавского договора, была распущена

03 марта 2024, 21:00, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает ТАСС.

В X он прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что НАТО не перестало существовать с распадом Советского Союза и впало в "экзистенциальный кризис". Вместо расформирования она продолжает расширяться, что создает враждебность, необходимую для оправдания этого процесса.

"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена", – прокомментировал он.