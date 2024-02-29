Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен
Бизнесмену не понравилось, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации
29 февраля 2024, 09:30, ИА Амител
Миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и возмутился необходимостью создания учетной записи Microsoft при настройке устройства.
"Только что купил новый ноутбук, и я не могу использовать его, пока не создам учетную запись Microsoft, что также означает предоставление их искусственному интеллекту доступа к моему компьютеру! Это неправильно", – написал он в X.
Владелец соцсети отметил, что раньше можно было не создавать учетную запись. А в другом твите добавил, что "это не круто со стороны Microsoft".
По его словам, он обратился к главе Microsoft Сатье Наделле за техподдержкой.
В конце января основанная Маском компания Neuralink впервые в истории вживила имплант в мозг человека.
10:19:28 29-02-2024
А чо, у него до сих пор своей ОС нет?
11:25:20 29-02-2024
Когда самоучители по Астра Linux выйдут в продажу или свободный доступ для изучения? Сегодня комп на Винде загружался 35 минут! Да и контроль при регистрации телефона и имени опасен
20:50:00 29-02-2024
Самоучитель (11:25:20 29-02-2024) Когда самоучители по Астра Linux выйдут в продажу или свобод... linux.org.ru, любой доступный ресурс по Debian/ubuntu linux
11:50:46 29-02-2024
Каждый день про Маска, он наш что ли
16:59:44 29-02-2024
Мне тоже не понравилось это решение Microsoft по поводу обязательной регистрации учётной записи Microsoft, но есть возможность создания локальной учётной записи.