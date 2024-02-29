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Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен

Бизнесмену не понравилось, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации

29 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

Илон Маск / Кадр: YouTube-канал TED
Илон Маск / Кадр: YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и возмутился необходимостью создания учетной записи Microsoft при настройке устройства.

"Только что купил новый ноутбук, и я не могу использовать его, пока не создам учетную запись Microsoft, что также означает предоставление их искусственному интеллекту доступа к моему компьютеру! Это неправильно", – написал он в X.

Владелец соцсети отметил, что раньше можно было не создавать учетную запись. А в другом твите добавил, что "это не круто со стороны Microsoft".

По его словам, он обратился к главе Microsoft Сатье Наделле за техподдержкой.

В конце января основанная Маском компания Neuralink впервые в истории вживила имплант в мозг человека.

Илон Маск Гаджеты

Комментарии 5

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Гость

10:19:28 29-02-2024

А чо, у него до сих пор своей ОС нет?

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Самоучитель

11:25:20 29-02-2024

Когда самоучители по Астра Linux выйдут в продажу или свободный доступ для изучения? Сегодня комп на Винде загружался 35 минут! Да и контроль при регистрации телефона и имени опасен

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ворчун

20:50:00 29-02-2024

Самоучитель (11:25:20 29-02-2024) Когда самоучители по Астра Linux выйдут в продажу или свобод... linux.org.ru, любой доступный ресурс по Debian/ubuntu linux

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Гость

11:50:46 29-02-2024

Каждый день про Маска, он наш что ли

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Григорий

16:59:44 29-02-2024

Мне тоже не понравилось это решение Microsoft по поводу обязательной регистрации учётной записи Microsoft, но есть возможность создания локальной учётной записи.

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