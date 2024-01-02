Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
По мнению предпринимателя, "безумие" не прекратится
02 января 2024, 08:36, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube
Наступивший год будет хуже предыдущих, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Как сообщает РИА Новости, он написал это в социальной сети X.
В соцсети у Маска спросили, на какой год рассчитывать людями "после четырех лет сумасшествия".
"Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным", – цитирует его агентство. Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X может обанкротиться.
09:17:39 02-01-2024
газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X может обанкротиться------- это отсюда его "зловещие" предсказания"?) Но как ученый, он же должен знать, что все имеет свое начало и свой конец...
11:04:22 02-01-2024
Гость (09:17:39 02-01-2024) газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в ми... Есть у партии начало, нет у партии конца !!! (Картавый)
10:52:05 02-01-2024
Тут он прав на 100%...Безумие правящих кланов на планете будет нарастать, толкая их народы и страны на самоубийство!
12:34:46 02-01-2024
Влад (10:52:05 02-01-2024) Тут он прав на 100%...Безумие правящих кланов на планете буд... Наши деды думали, человек становится все более разумным, покорит космос, победит болезни... А человек как был дикарем, так и остался. Все мало, мало, мало. Есть триллионы и развитая экономика, но нет, надо все равно поработить весь мир, чтобы 350 млн продолжали жировать за счет остальных 8 млрд человек.
17:13:39 02-01-2024
Гость (12:34:46 02-01-2024) Наши деды думали, человек становится все более разумным, по... В самих США не такой уж большой процент жирующих,но всем заправляют именно они.А называется это "демократией и свободой" ))
11:00:55 02-01-2024
Ну вот и началось
11:11:00 02-01-2024
Он в курсе, что ему в Россию надо переезжать?
12:46:28 02-01-2024
Гость (11:11:00 02-01-2024) Он в курсе, что ему в Россию надо переезжать?... Что триллионщику, делать в России? Это, что современному человеку очутится в каменном веке - камней до чертовой матери, а что толку.
14:12:11 02-01-2024
Гость (12:46:28 02-01-2024) Что триллионщику, делать в России? Это, что современному чел... Медведев сказал - надо ехать
13:40:57 02-01-2024
Что триллионщику,---- ну да, странно это... сам триллионщик, а компания может обанкротиться в 2024м😕
14:14:07 02-01-2024
Всё дело в том, что человечество входит в беспрецедентный мировой кризис капитализма. Он заключается в том, что Китай сделал любое производство где-либо в мире нерентабельным и неконкурентным по сравнению со своим. Что с этим делать, не знает никто. Но все экономические кризисы капитализма в истории решались исключительно в войнах. И целый ряд политологов уже прямо заявляет, что мы вступили в столетний цикл воин 1812 -1914 - 2014. И всё только начинается. А продлится до сороковых годов столетия. Поэтому готовимся, и "живые ещё позавидуют мёртвым".