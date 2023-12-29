Рынки рухнут, а Илон Маск переедет в Россию. Прогнозы экспертов на 2024 год

Эксперты оценили риски и возможности 2024 года

29 декабря 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Под занавес уходящего года, наряду с подведением итогов, принято делиться надеждами и прогнозами на будущее. И нынешнее предновогодье – не исключение. В меняющемся на наших глазах мире недостатка в желающих предугадать, что сулит день завтрашний, не наблюдается. Amic.ru оценил некоторые прогнозы и попытался взвесить грядущие перемены в мировой политике и экономике.

Ребус от Ротшильдов

Начало предновогодним прогнозам положил еще в ноябре британский журнал The Economist, который называют "вестником мировой олигархии" (его главред Занни Минтон Беддоус участвует в различных закрытых клубах мировой элиты). Он поместил на обложку коллаж, такой своеобразный ребус, озаглавив его "Мир-2024". Ребус сразу принялись расшифровать (и продолжают это делать) как российские, так и мировые эксперты.

Коллаж: economist.com

Деловой портал Smart-Lab напомнил, что The Economist выходит с 1843 года и принадлежит группе весьма влиятельных и состоятельных семей мира: Ротшильдам, Аньелли, Кэдбери, Лэйтонам, Шредерам. И зачастую на его обложку выносятся некие послания некоторых групп мировой элиты. Отсюда и повышенный интерес к ним.

В центре журнального коллажа находилась избирательная урна и опускающиеся в нее бюллетени. Согласно целому ряду расшифровок, это намек на выборы, ожидаемые в США, России, ряде других стран. Причем упоминаний о возможном голосовании на Украине, на чем настаивают западные союзники Киева, в материалах данного номера издания нет.

Слева от рисунка с урной рисунок с изображением искусственного интеллекта (ИИ), роль которого в общественной жизни будет расти, а справа – графики фондовых рынков, устремленные вниз. Возможно, это намек на то, что в 2024 году дела в мировой экономике будут складываться не лучшим образом. Учитывая знаки вопроса на рисунке с ИИ, логично будет предположить, что боевой листок мировой олигархии пока затрудняется спрогнозировать, в какую сторону будет развиваться "нечеловеческий разум" и какие при этом угрозы он несет.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин напомнил, что The Economist не зря в мировой экспертной среде называют рупором Ротшильдов – одной из наиболее состоятельных и влиятельных семей мира.

"Разумеется, Ротшильды стремятся влиять на массовое сознание, причем делать это с опережением. Поэтому издание ежегодно готовит обложку, содержащую набор символов, означающих события, которые могут произойти в следующем году. Это один из важных приемов влияния на массовое сознание", – пояснил он amic.ru.

Собеседник также сообщил, что в редакции издания трудится несколько специалистов по эзотерическим символам, способных придать политическим прогнозам соответствующий рисунок и образ. Кроме того, в журнале есть отделы, занимающиеся геополитическими прогнозами, состоящие из высокооплачиваемых и хорошо подготовленных сотрудников.

"Именно в результате взаимодействия этих мастеров, казалось бы, столь разных направлений и создаются журнальные обложки, которые становятся предметом для широкого обсуждения во всем мире", – отметил Андрей Кошкин.

Возвращение в 2008-й?

Экономист Андрей Бунич согласен с мрачным прогнозом журнала о положении мировой экономики, которой будет угрожать финансовый пузырь, висящий над ней дамокловым мечом.

"Грозит обрушение финансовых рынков, поскольку соответствующие биржевые индексы уже давно не находятся на разумном уровне, а в настоящее время бьют все прежние рекорды. Рано или поздно они схлопнутся, поскольку сейчас ситуация в экономике не располагает к таким рекордам", – убежден эксперт.

По его словам, пока что ситуацию удается стабилизировать за счет различных программ количественных смягчений, но сейчас они уже не дают существенных результатов, как и повышение ставок центральными банками различных стран. Именно по причине неэффективности принимаемых мер повсеместно наблюдается рост инфляции.

Объем "пузыря" достигает десятков триллионов долларов, в целом они переоценены, как считают специалисты, минимум вдвое, указывает Бунич.

Очередной этап бездумной накачки рынков начался в 2020 году под предлогом стабилизационных мер для экономики, пострадавшей от ковидных ограничений, напомнил Андрей Бунич. Тогда за несколько месяцев было напечатано столько денег, сколько за предыдущие 12 лет. Так что реальная экономика сейчас работает в какой-то мере на холостом ходу.

"Долго так продолжаться не может. Вопрос в том, смогут ли они удержать ситуацию до выборов президента. В какой-то мере ситуация напоминает ту, что сложилась в 2008-м. Тогда обрушение рынков пытались оттянуть, но это произошло до президентских выборов в США, на этой волне там к власти и пришел Барак Обама", – рассказывает экономист.

Гегемон сделает выбор

Также обложка The Economist содержала явный намек на то, что понимания между лидерами США и КНР в 2024 году достигнуть не получится (Байден и Си изображены спиной друг к другу), а вот время для достижения договоренности между Путиным и Зеленским есть (лидеры смотрят друг на друга через песочные часы).

Что касается акцентирования внимания читателей на избирательном процессе, то Андрей Кошкин считает это вполне справедливым.

"Выборы в будущем году будут затрагивать жизнь более 4,2 млрд человек на планете. Вообще, все отраженные события и явления отражают жизнь государств и их граждан, от которых нельзя отмахнуться, поэтому они закладываются в символы на обложку", – полагает он.

Конечно, американские выборы станут одним из центральных событий предстоящего года, если не главным.

"Все-таки Соединенные Штаты на сегодняшний день являются гегемоном, этого не стоит отрицать, поэтому внутриполитическая борьба в этой стране между республиканцами и демократами, конечно же, во многом определит характер мировых процессов", – подчеркнул политолог.

По его словам, также довольно важным моментом будущих политических процессов станет спрос на прагматичных политиков – наподобие Виктора Орбана в Венгрии и Роберта Фицо в Словакии.

"У них взвешенная позиция по поводу мигрантов, украинского конфликта и антироссийских санкций. Они предлагают решения, которые реально пойдут на пользу Европе, улучшат ее положение", – делает вывод Андрей Кошкин.

Стоит добавить, что российское издание Postnews опубликовало свой прогноз, указав возможные события, которые "выглядят как фантастика, но могут реально произойти". Среди них – силовая операция КНР на Тайване (авторы прогноза допускают ее в случае победы на январских выборах на острове сил, ратующих за независимость), победа на президентских выборах в США Роберта Кеннеди-младшего (его называют американским Хавьер Милеем наоборот), переезд Илона Маска в Россию (это допускается в ситуации, если западный истеблишмент продолжит активно прессовать этого неординарного бизнесмена), отказ Запада от военной помощи Украине (это событие, конечно, уже не выглядит слишком фантастичным), а также "оттаивание" ранее замороженных конфликтов. Последнее мы уже наблюдали в 2023-м – арабо-израильское противостояние, армяно-азербайджанский конфликт, спор Венесуэлы и Гайаны. Нельзя исключать в 2024-м попытки Кишинева "решить вопрос" с Приднестровьем, новой вспышки противоборства между Белградом и Косово и пр.

Нас выгнали с рынков, и это хорошо

Другой прогноз на страницах "МК" сделал экономист, главный научный сотрудник экономики РАН Игорь Николаев, он написал, что в новом году рост государственных расходов продолжится. Однако именно в 2024-м правило бюджетного стимулирования экономического роста может перестать действовать. По его словам, инфляция останется одной из главных проблем отечественной экономики. При этом Николаев не видит ощутимых факторов для ее роста, поскольку оснований для роста мировых цен на нефть и газ пока нет.

Андрей Бунич, впрочем, видит и светлые стороны в экономической сфере.

"При угрозе обрушения надутых мировых финансовых рынков хорошая новость состоит в том, что нашу страну с этих рынков фактически выкинули, и нам их падение угрожает в значительно меньшей степени. Наши активы сильно недооценены по сравнению с их реальной стоимостью", – пояснил он.

По словам эксперта, в случае мирового экономического катаклизма на отечественной экономике отразится естественное в этом случае падение мировых цен на энергоресурсы. Впрочем, это, по всей видимости, вызовет снижение стоимости машин, оборудования, технологического оборудования и ряда других товаров – остановка инвестиционного процесса вызывает переоценку продукции.

"Российская экономика вышла на плато и падать уже не должна, другое дело, что не созданы источники роста, нет свободных производственных мощностей, а все имеющиеся загружены по полной. Теперь необходимо вкладывать средства и создавать новые мощности. Этот процесс требует более сложной работы, более глубокого подхода", – объяснил экономист.

Именно эта задача, по словам экономиста, и стоит перед Россией в новом году.