Маск рассказал, что планирует делать после назначения Трампа президентом США

Маск заявил, что власти Штатов страдают от бюрократии

06 ноября 2024, 16:16, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Американский бизнесмен Илон Маск планирует улучшить эффективность правительства США, если его возьмут на работу, сообщает телеканал "360".

Маск заявил, что власти Штатов страдают от бюрократии и обилия различных государственных ведомств.

"Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, думаю, крайне необходима", — сказал Маск в интервью журналисту Такеру Карслону.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США назначит Маска на официальный пост в правительство.

Напомним, республиканец Трамп одержал победу на президентских выборах в США, с большим отрывом опередив соперницу от демократов Камалу Харрис.