Маск рассказал, что планирует делать после назначения Трампа президентом США
Маск заявил, что власти Штатов страдают от бюрократии
06 ноября 2024, 16:16, ИА Амител
Американский бизнесмен Илон Маск планирует улучшить эффективность правительства США, если его возьмут на работу, сообщает телеканал "360".
Маск заявил, что власти Штатов страдают от бюрократии и обилия различных государственных ведомств.
"Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, думаю, крайне необходима", — сказал Маск в интервью журналисту Такеру Карслону.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США назначит Маска на официальный пост в правительство.
Напомним, республиканец Трамп одержал победу на президентских выборах в США, с большим отрывом опередив соперницу от демократов Камалу Харрис.
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