Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира

Он обошёл производителя предметов роскоши LVMH

01 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Американский предприниматель Илон Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Маск обошёл в списке владельца компании, производящей предметы роскоши, LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернара Арно. Состояние Маска выросло до 192 млрд долларов, а Арно стал беднее – его состояние оценивают в 187 млрд долларов.

С начала 2023 года состояние Илона Маска увеличилось на 55,3 млрд долларов.