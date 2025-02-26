Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Бизнесмен с большим отрывом опередил Джеффа Безоса

26 февраля 2025, 15:44, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск занял первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.

Как пишет WSJ со ссылкой на данные аналитической компании Altrata, на втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос (263,8 млрд). Третью строчку занял владелец LVMH Бернар Арно (238,9 млрд). Замкнули первую пятерку глава Oracle Ларри Эллисон (237 млрд) и Марк Цукерберг (220,8 млрд).

Всего в топ вошли 24 человека с капиталом минимум 50 млрд долларов. Все вместе они владеют ≈3,3 трлн долларов, что сопоставимо с ВВП Франции.