Илон Маск заявил, что собирается поддержать республиканцев на выборах в США

Иначе, по его мнению, Америку ждет конец

25 марта 2024, 09:16, ИА Амител

Флаг США / Фото: unsplash.com

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о том, что больше не будет поддерживать демократическую партию на выборах. Пост об этом он опубликовал в социальных сетях.

"Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна", - написал Маск.

Иначе, по его мнению, Америке придет конец.

Ранее Илон Маск заявил о том, что Украине стоит начать переговоры, потому что иначе страна может потерять еще больше территорий.