Лавров: Россия будет ждать предложений Трампа по Украине

По словам главы МИД РФ, в Москве пока не знают, что собирается предложить избранный президент США

16 ноября 2024, 09:10, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как Дональд Трамп намерен разрешить конфликт на Украине. Но Москва будет ждать от него предложений.

Министр также подчеркнул, что в любом случае выступающий за мир политик "заслуживает внимания".

"Но что конкретно будет предложено, мы не знаем. Наша позиция четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным в его выступлении в МИД РФ 14 июня этого года", – цитирует его ТАСС.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной. Основные пункты его предложения включают вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для этой страны, а также отмену западных санкций.

Путин отмечал, что соблюдение этих условий подразумевает окончательное разрешение конфликта, а не его заморозку.