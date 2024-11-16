Лавров: Россия будет ждать предложений Трампа по Украине
По словам главы МИД РФ, в Москве пока не знают, что собирается предложить избранный президент США
16 ноября 2024, 09:10, ИА Амител
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как Дональд Трамп намерен разрешить конфликт на Украине. Но Москва будет ждать от него предложений.
Министр также подчеркнул, что в любом случае выступающий за мир политик "заслуживает внимания".
"Но что конкретно будет предложено, мы не знаем. Наша позиция четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным в его выступлении в МИД РФ 14 июня этого года", – цитирует его ТАСС.
14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной. Основные пункты его предложения включают вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для этой страны, а также отмену западных санкций.
Путин отмечал, что соблюдение этих условий подразумевает окончательное разрешение конфликта, а не его заморозку.
09:15:40 16-11-2024
Совсем уже
Ждать предложений от вероятного противника
09:58:22 16-11-2024
Гость (09:15:40 16-11-2024) Совсем ужеЖдать предложений от вероятного противника ... Так предложения то для Украины будут, а не для нас. Скажет Доня Зеленому - Вова отдаешь эту и вот эти области, и будешь жить. А не отдашь, в Гуантаномо сгниешь.
11:54:46 16-11-2024
Гость (09:58:22 16-11-2024) Так предложения то для Украины будут, а не для нас. Скажет Д...
Для Украины будут предложения, а нас просто поставят перед фактом решения Дони.
15:37:09 16-11-2024
Гость (09:58:22 16-11-2024) Так предложения то для Украины будут, а не для нас. Скажет Д... Гость, Зеленский по миру летает свободно, а наш президент так не могет, почему?
09:40:43 16-11-2024
Мы конечно всей бескрайней душой недолюбливаем пиндосов. Но искренне надеемся, что они решат наши проблемы
10:26:06 16-11-2024
Гость (09:40:43 16-11-2024) Мы конечно всей бескрайней душой недолюбливаем пиндосов. Но ... ...проблемы, которые мы сами себе создаем
11:56:53 16-11-2024
Гость (10:26:06 16-11-2024) ...проблемы, которые мы сами себе создаем...
Ну, справедливости ради, не сами себе создаём, а некоторые из нас создали для всех нас
16:40:59 16-11-2024
Гость (11:56:53 16-11-2024) Ну, справедливости ради, не сами себе создаём, а некотор... Любопытно, а кто из нас вооружал Украину, заставлял их скакать, кричать "москоляку на гиляку", кто обещал выгнать флот РФ из Севастополя и отдать его под базу НАТО, кто жег Дом Профсоюзов в Одессе, кто расстреливал поезда дружбы во время майдана, и еще сотни подобных моментов. Назавите имя этого нашего подлеца
09:55:24 16-11-2024
Трамп решала получается-остальные пацаны так себе
10:00:21 16-11-2024
Неужели предложит для России что-то хорошее?
10:56:43 16-11-2024
А у Володи есть предложение по Украине для Дональда?
14:08:02 16-11-2024
Гость (10:56:43 16-11-2024) А у Володи есть предложение по Украине для Дональда? ... Володя - это кто?
17:56:58 16-11-2024
Гость (10:56:43 16-11-2024) А у Володи есть предложение по Украине для Дональда? ... Ага, осталось понять про какого Володю идет речь
08:30:34 17-11-2024
А чукча в чуме ждет рассвета...